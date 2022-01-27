  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بعد انجاب طفلتهما الثالثة.. خالد ارغيتش و بيرجوزار كورال يقرران الاستقرار في لندن

بعد انجاب طفلتهما الثالثة.. خالد ارغيتش و بيرجوزار كورال يقرران الاستقرار في لندن

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:13
خالد ارغنش و بيرجوزار كوريل
خالد ارغنش و بيرجوزار كوريل

استقبل النجم التركي "خالد ارغنتش" وزوجته النجمة الشهيرة "بيرجوزار كورال" ابنتهما الثالثة قبل ما يقارب الشهر، حيث اعلنا ذلك عبر حسابهما الخاص على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضاًديميت أوزدمير تخطف مشهد حميمي من هاندا ارتشيل ونلسهان أتاغول لتقديمهديميت أوزدمير تخطف مشهد حميمي من هاندا ارتشيل ونلسهان أتاغول لتقديمه

خالد ارغنتش وبيرجوزار كورال يقرران الاستقرار في لندن ومديرة الأعمال تنفي

أثيرت شائعات كثيرة حول أن الثنائي خالد ارغنتش وبيرجوزار كورال قررا أن يستقرّان في مدينة لندن ويعيشان هناك مع اطفالهما الثلاث وقالت هذه الأخبار انهما اشتريا منزل هناك مع ابقاء منزلهما في تركيا

ولكن مديرة أعمالهما كشف بان هذه الاخبار غير صحيحة أبداً، فقالت: "إن خالد وبيرجوزار ليس لديهما نية أبداً للعيش في انجلترا وخاصة في لندن، فمنذ خمس سنوات وهم يقضون عطلتهما في لندن ولكن هذه المرة أطالوا عطلتهم قليلاً فقط هذا الأمر".

قرار طلاق خالد آرغنش من زوجته بيرغوزار كوريل شائعة أم حقيقة؟ | مجلة سيدتي

اقرأ ايضاًديميت أوزدمير تخطف مشهد حميمي من هاندا ارتشيل ونلسهان أتاغول لتقديمهعاجل: انفصال الثنائي التركي الشهير كرم بورسين وهاندا ارتشيل

خالد ارغنتش وبيرجوزار يرزقان بطفلة

أعلن النجم التركي الشهير نجم مسلسل حريم السلطان الشهيرة وزوجته بيرجوزار كورال عن استقبال طفلتهما الثالثة قبل عدة اشهر حيث نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر.

وشارك خالد سلسلة من الصور اثناء مخاض زوجته ووقوفه بجانبها ودعمه لها، وأظهرت الصور معاناة النجمة التركية وقت الولادة وحرص الفنان التركي على التواجد الى جانبها ومساندتها بشكل كبير وحظيت هذه الصور التي جرى تداولها بشكل واسع عبر مواقع السوشال ميديا باعجاب الجمهور الذي اشاد بتصرف الفنان التركي ودعمه لزوجته بهذه الطريقة المميزة حيث اظهرت الصور رومانسيته الكبيرة

كلمات دالة:خالد ارغنتشأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرمشاهير اتراك

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...