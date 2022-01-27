بعد انجاب طفلتهما الثالثة.. خالد ارغيتش و بيرجوزار كورال يقرران الاستقرار في لندن

استقبل النجم التركي "خالد ارغنتش" وزوجته النجمة الشهيرة "بيرجوزار كورال" ابنتهما الثالثة قبل ما يقارب الشهر، حيث اعلنا ذلك عبر حسابهما الخاص على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.

خالد ارغنتش وبيرجوزار كورال يقرران الاستقرار في لندن ومديرة الأعمال تنفي

أثيرت شائعات كثيرة حول أن الثنائي خالد ارغنتش وبيرجوزار كورال قررا أن يستقرّان في مدينة لندن ويعيشان هناك مع اطفالهما الثلاث وقالت هذه الأخبار انهما اشتريا منزل هناك مع ابقاء منزلهما في تركيا

ولكن مديرة أعمالهما كشف بان هذه الاخبار غير صحيحة أبداً، فقالت: "إن خالد وبيرجوزار ليس لديهما نية أبداً للعيش في انجلترا وخاصة في لندن، فمنذ خمس سنوات وهم يقضون عطلتهما في لندن ولكن هذه المرة أطالوا عطلتهم قليلاً فقط هذا الأمر".

خالد ارغنتش وبيرجوزار يرزقان بطفلة

أعلن النجم التركي الشهير نجم مسلسل حريم السلطان الشهيرة وزوجته بيرجوزار كورال عن استقبال طفلتهما الثالثة قبل عدة اشهر حيث نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر.

وشارك خالد سلسلة من الصور اثناء مخاض زوجته ووقوفه بجانبها ودعمه لها، وأظهرت الصور معاناة النجمة التركية وقت الولادة وحرص الفنان التركي على التواجد الى جانبها ومساندتها بشكل كبير وحظيت هذه الصور التي جرى تداولها بشكل واسع عبر مواقع السوشال ميديا باعجاب الجمهور الذي اشاد بتصرف الفنان التركي ودعمه لزوجته بهذه الطريقة المميزة حيث اظهرت الصور رومانسيته الكبيرة