ديميت أوزدمير تخطف مشهد حميمي من هاندا ارتشيل ونلسهان أتاغول لتقديمه

أصدرت شركة الانتاج MF Yapim والتابعة لمنصة ديزني مسلسل تركي جديد سيكون تحت عنوان "بيني وبين الدنيا" والذي سيكون من بطولة رباعية بطلان وبطلتان للمسلسل.

هاندا ارتشيل ونسليهان أتاغول ترفضان الدور

وكانت الفنانة التركية هاندا ارتشيل قد رفضت المشاركة في المسلسل بعد ان عرضت عليها الشركة الدور حيث أرادت ان تجمعها مع النجم بورا جولسوي مجدداً.

ولكن هاندا رفضت أداء المشهد الحميمي في السيناريو وعبّرت عن رفضها وتحفظّها على أدائه، وبالرغم من المحاولات لحذف المشهد حتى توافق هاندا الا ان الكاتبة رفضت حذف المشهد موضحة انه مهم في سياق الأحداث.

كما عُرضت البطولة على نسليهان أتاغول والتي رفضت الدور أيضاً لنفس الأسباب التي رفضتها هاندا.

ديميت اوزدمير توافق على الدور

بعد ان رفضت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" و زميلتها "نسليهان اتاغول" الدور في هذا المسلسل بسبب المشهد الحميمي مع البطل وافقت النجمة "ديميت أوزدمير" على الدور كما وافقت على تقديم المشهد الحميمي دون اعتراض.

وبذلك يكون دور المسلسل قد ذهب رسمياً إلى ديميت أوزدمير حيث يشاع بأن كرم بورسين سيشاركها البطولة فيه.

ديميت أوزدمير تشعر بالغيرة

أكّدت وسائل الاعلام التركية بأن النجمة التركية "ديميت أوزدمير" تشعر بالغيرة الشديدة من هاندا ارتشيل حيث أن الاثنتان تنتميان إلى وكالة الأعمال نفسها ولكن ديميت ترى ان العروض تذهب لهاندا فقط وكانت ديميت مستاءة مما تفعله وكالة أعمالها.