بعد انفصالها عن كريس بويسون ..كاتي برايس تحتفل بالفالنتاين مع مليونير يصغرها بـ20 عاماً!

قضت عارضة الأزياء "كاتي برايس" وقتاً ممتعاً يوم عيد الحب في الجمعة الماضية برفقة حبيبها الجديد الذي يصغرها بعشرين عاماً.

وتمتعت كاتي البالغة من العمر 41 عاماً بقضاء الوقت في عيد الحب مع رجل الأعمال المليونير لويس كاسبر دونوبر الذي يبلغ من العمر 25 عاماً الذي أغرقها بالهدايا من الزهور والدببة والتي تحمل عبارة "أنا أحبك" مكتوبة على المقدمة.

وشاركت كاتي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام لمجموعة من الورود الحمراء الموجودة في منزلها وعلّقت عليهم: "شكراً لك لأنك تفكر بي".

وبحسب مصادر قريبة فإن الثنائي بدءا بالمواعدة على الرغم من الفارق العمري بينهما فقال أحد المطّلعين على الموضوع: "لقد التقى كاتي ولويس وبدءا بالمواعدة فهو يمتلك كل شيء تبحث عنه كاتي الثروة ويركز على الحياة الوظيفية وشاب حسن المظهر".

ومن جهة أخرى أكّدت بعض التقارير بأن كاتي تخطط لإقامة حفلة طلاق بمناسبة نهاية زواجها من كيران هيلر حيث صرّحت بعض المصادر القريبة بأن كاتي على بعد أيام فقط من نهاية زواجها بعد الانتهاء من شروط طلاقها.

وكانت كاتي قد أشادت بعلاقتها بكيران وعدم رغبتها في أي شيء منه لأنها أوضحت بأن انفصالها كان لطيفاً فقالت: "سانفصل أنا وكيران عن بعضنها وكان ذلك ودوداً وبشكل محترم".

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