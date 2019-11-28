بعد يوم واحد من إفلاسها.. كاتي برايس تنفصل عن خطيبها بشكل نهائي

بعد حوالي شهر من استئناف علاقتهما، كشفت مصادر أن كاتي برايس انفصلت عن خطيبها كريس بويسون، للمرة الثانية.

يأتي خبر انفصال الثنائي للمرة الثانية، بعدما تصدرا العناوين منذ فترة، حيث انفصلت كاتي عن خطيبها خلال شهر أغسطس الماضي، بعدما خانته مع عامل بناء.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر لم يُكشف عن هويتها، تعد هذه المرة هي الأخيرة، ولا سبيل للرجعة للثنائي.

وقال أحد المصادر إن الثنائي سيظلان أصدقاء، كما قال: "إن كريس قلق حقًا عليها وما تتعرض إليه من ضغوط، ففي حين أنه عادة ما تنتهي علاقات كاتي بخلافات كبيرة، إلا أن الأمر يختلف مع كريس".

وأضاف المصدر: "سوف يظلان أصدقاء، كما أنها ستظل بحاجة إلى مساعدته في رعاية الأطفال والبقاء في منزله، فكريس قلق عليها حقًا، ولذلك لا يدير ظهره لها".

ودون الكشف عن سبب الانفصال هذه المرة، أضاف المصدر: "قالت كاتي إن الأمور لن تسير على ما يرام بينها وبين كريس، وأن الكثير من الأمور حدثت".

وأضاف "ومع ذلك، لا داع لدخول كاتي في مشاحنات مع كريس، مثلما حدث مع شركائها السابقين، فهما لا يزالان يمضيا الوقت سويًا، فبهذه الطريقة يظل كريس يستفيد من شهرتها، وهي تحصل على الدعم وأن يكون هناك شخصًا ما ليقودها".

وعلى الرغم مما كشفته المصادر، إلا أنه حتى الآن، لم يرد أي من كاتي أو كريس على طلب الصحيفة للتعليق.

يأتي خبر الانفصال بعد يوم واحد من إعلان كاتي إفلاسها رسميًا بعد فشلها في سداد الديون المتراكمة، وذلك خلال جلسة في محكمة بلندن أمس الثلاثاء.

هذا وذكرت التقارير أن كاتي بددت ثروتها البالغة 58 مليون دولار، حيث أنها بددت الملايين على أسلوب حياتها المترف، بالإضافة إلى العديد من عمليات التجميل وقيامها برحلات فاخرة مع أطفالها وشراء ملابس وهدايا وغيره من أغلى ماركات.

وواجهت كاتي ديون طائلة بلغت مليون دولار لم تسددها وفشلت في دفع 15 ألف دولار شهريًا لدائنيها، مما أدى إلى إفلاسها رسميًا، وإعلان المحكمة أمس الثلاثاء، تحديد وصي لبيع كل أصولها، بما في ذلك منزلها الفخم ذا الـ 3 ملايين دولار.

يذكر أنه عندما كانت كاتي في أوج شهرتها في التسعينات والعقد الأول من القرن 21، اعتادت على تمويل نمط حياتها المترف على ما تجنيه من عروض الأزياء والدعاية الترويجية للعطور وبرامج تلفزيون الواقع والعطور، بينما حاليًا، يعد مصدر دخلها الوحيد هو برنامجها للواقع "ماي كريزي لايف"، والترويج لمنتجات فقدان الوزن على انستغرام.

هذا وسبق لكاتي الزواج 3 مرات، كما أنها أمًا لـ 5 أطفال.

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