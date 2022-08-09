بعد تحوّله جنسياً واعلان مثليته.. تومي دورفمان يستذكر شكله السابق

أعلن النجم الهوليوودي العالمي "تومي دورفمان" خلال العام الماضي عن تحوّله جنسيًا بشكل رسمي من ذكر إلى أنثى، حيث أنه طلب الطلاق من زوجته لأنه اكتشف بانه مثلي الجنس.

تومي دورفمان يقارن مظهره قبل تحوله لفتاة

ونشر النجم "تومي دورفمان" مجموعة من الصور له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقانًا نفسه قبل أن يتحول إلى فتاة

وعلّق تومي على الصور بقوله: "سنة أخرى وصور جديدة أخرى"، وتابع تومي: "هناك جزء كبير من الانزعاج هي بالانتقال بشكل علني ومواجهة الصور السابقة بشكل مستمر عن نفسي عبر الانترنت".

وأضاف تومي: "ولكن هناك جزء كبير مني يشعر بالسعادة والفرح وذلك عندما أشاهد نفسي عبر عدسات الكاميرا بصفتي امرأة التي أنا عليها الآن وأنا ممتنة لوجودي هنا".

تومي دورفمان وتحوّله الى امرأة

أعلن نجم مسلسل 13 Reason Why في وقت سابق تحوّله من ذكر الى أنثى وصدم جمهوره بهذا الإعلام، حيث كشف بانه لن يلعب أي أدوار ذكورية اطلاقاً، كما طلب من الجميع مخاطبته بصيغة المؤنث.

وقال تومي في اعلانه لتحوّله الى امراة: "لقد أجريت عملية تحوّلي بشكل طبي، وانا امراة عابرة جنسياً وأصبحت أنثى تدعى تومي"

وشارك النجم عدد من صوره الحديثة التي ظهر فيها بلوك انثوي مرتديًا ملابس انثوية مع اعتماد إطلالات نسائية معلنًا بشكل رسمي بأنه اصبح أنثى