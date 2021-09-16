بعد تغزل الجميع بجمالها.. صور تفضح الشكل الحقيقي لعضوة فرقة "آيسبا" الكورية

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور قديمة لعضوة فرقة آيسبا ، كارينا، قبل خضوعها لعمليات تجميل لتتحوَّل من فتاة بملامح كورية بسيطة واعتيادية لنسخة عن نجمات الكي بوب.

وصدم محبو النجمة من شكلها قبل خضوعها لعمليات التجميل، وخاصة أنها تتباهى بجمال أمام الكاميرات، في حين رأى البعض أن تغيُّر شكلها أمرًا طبيعي لدخول وكالة الترفيه SM وتصبح عضوة في فرقة "آيسبا".

وعلَّق أحد المعجبين: "لم يكن باستطاعتها فعل أي شيء سوى اجراء عملية تجميل، وأنتم أيها الحثالة كنتم تقولون باستمرار أن كارينا لم تنجح بفضل عمليات التجميل؟ هي كانت تتوق بشدة لدخول وكالة SM أكثر من أي وكالة أخرى. بالطبع كان يجب عليها أن تجري عملية تجميل. هل تعتقدون أن وكالة SM لكانت ستختارها بهذا الشكل هههههههههههه؟".

وكتب آخر: "لو أنها كانت في وكالة متوسطة، لكنت سأتفهم الأمر لأن الوكالة لكانت ستجبرها على اجراء عملية تجميل. لو أنها كانت تعتقد حقا بأنها جميلة جمال طبيعي لما كانت ستصل إلى هذا الحد ههههههههه؟".





وعلَّق أحدهم ساخرًا: "هي تتسكع في الأنحاء تتصرف وكأنها تملك جمال خارق ومهووسيها في موقع pann يستمرون في كتابة مواضيع عن جمالها وإيصالها للترند يوميا… ألا تملك أي ضمير أبدا؟".

ويجدر الإشارة إلى أن كارينا من مواليد 2000 وهي الراقصة الرئيسية في الفرقة، وشخصيتها الافتراضية هي "آي-كارينا" (ae-Karina).