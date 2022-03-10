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بعد رفع طليقته دعوى قضائية ضده.. أوزجان دينيز بريء

منشور 10 آذار / مارس 2022 - 07:03
أوزجان دينيز
أوزجان دينيز

انفصل النجم التركي اوزجان دينيز عن زوجته ووالدة طفله الوحيد "فايزة أكتان" ولكن ما تزال قضايا الاتهامات تلاحقه من زوجته السابقة.

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أوزجان دينيز بريء بهذه القضية

أعلنت الحكمة الجنائية الابتدائية عن براءة النجم التركي "أوزجان دينيز" وذلك من التهم التي وجّهت إليه من قبل طليقته فايزة اكتان، بسبب أنها لم ترفع قضية في وقتها.

وكانت طليقته قد رفعت قضية ضد أوزجان دينيز تتهمه فيها بالاعتداء الجسدي عليها وأنه قام بضربها خلال عام 2017 أثناء وجودهما في ألمانيا وذلك قبل اعلانهما الزواج.

كما طالبت فايزة أكتان المحكمة بان تقوم بحبس أوزجان لأنه كان يعتدي عليها بالضرب طيلة سنة وست أشهر.

ولكن المحكمة رفضت الدعوى المقامة ضد اوزجان دينيز لعدم وجود أي دليل قاطع وأكيد على اتهامات فايزة وارتكاب أوزجان لهذه الجريمة حتى يعاقب عليها.

كما أكّدت المحكمة بان فايزة لم تقم بتقديم الشكوى خلال ستة أشهر من الحادثة مما أسقط حقها في رفع دعوى قضائية.

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براءة أوزجان دينيز من هذه التهمة في حق طليقته

فايزة أكتان تعتدي بالضرب على اوزجان دينيز

خلال وقت سابق تداول المتابعون مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه اوزجان وهو امام منزل طليقته فايزة، حيث خرجت فايزة من الباب وقامت بالاعتداء على أوزجان وصفعه عدة مرات على وجهه وتمزيق ملابسه.

وقام اوزجان بالتوجه للشرطة للشكوى على طليقته وتصرفاتها، حيث بررت فايزة انها قامت بصفع أوزجان بعد ان قام بالصراخ عليها واخاف ابنهما.
 

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