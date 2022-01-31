بعد زيارته لدبي.. كريستيانو رونادلو يتحدّث اللغة العربية ويتغزّل بهذا الشيء

زار لاعب كرة القدم اللبرتغالي "كريستيانو رونالدو" مدينة دبي الإماراتية خلال الأسبوع الماضي حيث احتفل بعيد ميلاد حبيبته جورجينا على برج خليفة.

كريستيانو رونالدو يتحدّث اللغة العربية

نشر نجم كرة القدم العالمي "كريستيانو رونالدو" رسالة عبر حسابه الخاص على "تويتر" باللغة العربية عبّر فيها عن سعادته بزيارة مدينة دبي حيث قضى فيها لحظات سعيدة.

وقال رونالدو في رسالته باللغة العربية: "شكراً لدبي على الأوقات السعيدة التي قضيتها وشكراً على الأحاسيس الدافئة التي شعرتها هنا، وشكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية، فدبي بيتي الثاني وعائلتي وانا ممتن لحسن الاستقبال وكرم الأخلاق مع خالص محبتي لكم".

رونالدو يفاجأ حبيبته جورجينا بعيد ميلادها

فاجأ كريستيانو رونالدو حبيبته جورجيا بعيد ميلادها الـ 28 بطريقة مميزة حيث وضع صورتها على برج خليفة وذلك تزامناً مع اعلان موعد بث برنامجها الوثائقي "أنا جورجينا".

رونالدو يستمتع بزيارته في دبي

نشر رونالدو العديد من الصور اللطيفة التي جمعته مع عائلته وأطفاله في دبي وذلك ضمن جلسة حوارية لإكسبو دبي 2020.

وشهدت جلسة تصويرهم اهتمام عالمي كبير من قبل المصوّرين كما التقى رونالدو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.