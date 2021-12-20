  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. عاجل:وفاة نجم مسلسل "بربروس" علي مراد التونميشه منتحرًا

عاجل:وفاة نجم مسلسل "بربروس" علي مراد التونميشه منتحرًا

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:56
علي مراد التونميشه
علي مراد التونميشه

توفي النجم التركي علي مراد التونمشية يوم أمس الاحد عن عمر يناهز الثانية والأربعين من عمره والذي اشتهر في مسلسل "بربروس التركي".

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تثير الجدل بمنشور على هاندا ارتشيل تثير الجدل بمنشور على "انستغرام".. والمتابعون ينتظرون المفاجأة

أسباب الوفاة

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارً تفيد بان النجم التركي علي مراد سقط من الطابق الحادي عشر من الشقة التي كان يجلس فيها في مرسين.

انتحار أم حادثة جنائية

تم فتح تحقيق في الحادثة الماساوية من قبل الشرطة لكن نشرت بعض المواقع والمصادر الاخبارية أن الممثل أقدم على الانتحار لكن لا يوجد إلى الآن أي توضيح رسمي.

مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) | Twitter

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تثير الجدل بمنشور على كرم بورسين يتحدّث عن طفولته.. ويصدم الجمهور حول قرار زواجه من هاندا ارتشيل

نبذة عن علي مراد التونمشية

هو ممثل تركي من عائلة فنيّة فهو ابن المغني عزت التونمشية وشقيق النجم التركي فرات التونميشة شارك في العديد من الأعمال آخرها كان مسلسل "البربروس"، وهو مسلسل تاريخي من بطولة إنجين آلتان دوزياتان وعُرض في 16 سبتمبر عام 2021.

كلمات دالة:علي مراد التونميشهوفاة المشاهيرأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...