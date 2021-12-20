عاجل:وفاة نجم مسلسل "بربروس" علي مراد التونميشه منتحرًا

توفي النجم التركي علي مراد التونمشية يوم أمس الاحد عن عمر يناهز الثانية والأربعين من عمره والذي اشتهر في مسلسل "بربروس التركي".

أسباب الوفاة

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارً تفيد بان النجم التركي علي مراد سقط من الطابق الحادي عشر من الشقة التي كان يجلس فيها في مرسين.

انتحار أم حادثة جنائية

تم فتح تحقيق في الحادثة الماساوية من قبل الشرطة لكن نشرت بعض المواقع والمصادر الاخبارية أن الممثل أقدم على الانتحار لكن لا يوجد إلى الآن أي توضيح رسمي.

نبذة عن علي مراد التونمشية

هو ممثل تركي من عائلة فنيّة فهو ابن المغني عزت التونمشية وشقيق النجم التركي فرات التونميشة شارك في العديد من الأعمال آخرها كان مسلسل "البربروس"، وهو مسلسل تاريخي من بطولة إنجين آلتان دوزياتان وعُرض في 16 سبتمبر عام 2021.