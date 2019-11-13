بعد شجارهما العنيف في البار.. كوبا غودينغ في رحلة استرخاء برفقة حبيبته

رُصد النجم "كوبا غودنغ جونيور" وهو يستمتع تحت أشعة الشمس برفقة حبيبته عارضة الأزياء كلودين دي نيرو حيث كان الثنائي يسترخيان بجانب حمام السباحة في فندقهما في ميامي يوم الاثنين الماضي.

وارتدت الفتاة الشقراء البالغة من العمر 41 عاماً بكيني رفيع وملوّن واعتمدت تسريحة الكعكة الفوضوية بينما كانت تلعب بهاتفها الخلوي أغلب الوقت، أما كوبا فقد ارتدى شورت سباحة أسود بينما كان يتحدث مع كلودين.

وتأتي رحلة الاسترخاء هذه بعد التوتر الكبير الذي نشب بينهما أثناء الاحتفال بعيد ميلاد كلودين في حانة في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الثنائي في الخارج يحتفلان بعيد ميلاد كلودين في وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي في ساوث بيتش حتى فقدت كلودين أعصابها داخل البار وبدأت بالصراخ وقذفت كوب الشراب على كوبا قبل ذهابها بينما كان غودينغ يبدو هادئاً جداً أثناء فوران صديقته.

وبحسب مصادر مقرّبة من الثنائي فإن دي نيرو كانت غاضبة جداً من كوبا بسبب تأخره بالقدوم إلى الحفلة، إلا أن محامي كوبا صرّح بأن ما حصل كان مبالغة كبيرة وتلك حجج سخيفة.

وخلال وقت سابق وُجهّت تهم مختلفة لكوبا بالتحرّش بالنساء ففي يونيو تم القبض عليه بعد أن أبلغت امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً الشرطة بأنه ضغط على صدرها دون موافقتها، إلا أنه نفى هذه التهم عنه.

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