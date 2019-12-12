بعد شراء ضحايا اعتداءاته الجنسية.. إيميلي راتاجوسكي توجِّه رسالة بذيئة إلى هارفي وينشتاين! (صور)

انتشرت تقارير تُفيد أن منتج الأفلام الشهير " هارفي وينشتاين "، المتهم بالاعتداء الجنسي والتحرش بعدد لا يحصى من النساء، وصل إلى تسوية مدنية تُقدَّر بـ25 مليون دولار مع ضحايا اعتداءاته الجنسية، إلّا أن عارضة الأزياء الأمريكية "إيميلي راتاجوسكي" استفزها الموضوع بشكل لا يطاق.

قررت "إيميلي راتاجوسكي" توجيِّه رسالة إلى " هارفي وينشتاين " خلال تواجدها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Uncut Gems برفقة زوجها "سباستيان بير ميكلارد"، إذ وقفت مُرتديةً فستانها الأسود القصير وذراعها مرفوعةً عاليًا؛ لتستعرض الجملة التي كتبتها بالأسود على ذراعها واصفةً "هارفي" بكلمة بذيئة.







كما شاركت "راتاجوسكي" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لوشمها المؤقَّت، وكتبت: "اليوم، أبرم هارفي وينشتاين واستوديوه السابق صفقة بقيمة 25 مليون دولار مع ضحاياه. لا يتعين على وينشتاين، المتهم بارتكاب جرائم تتراوح بين التحرش الجنسي والاغتصاب، الاعتراف بخطئه أو الدفع من أمواله الخاصة".

يذكر أن فضائح " وينشتاين " خرجت للعلن عندما نُشِر تقرير فاضح في صحيفة The New York Times الأميركية، زُعِم فيه أنَّ المنتج كان يتحرَّش بالنساء جنسيًا في مجال السينما لأكثر من عقدين، فقد كان يدعو نساءً إلى غرفته الفندقية بحُجة العمل، ثم يستقبلهن عاريًا، أو يطلب منهن تدليكه، أو مشاهدته أثناء الاستحمام.

وضمت قائمة النساء اللواتي اتهمنه: الممثلتين الأميركيتين "آشلي جود" و"روز ماكغوان"، ومنذ أن نشرتا مزاعمهما ضد هارفي، تشجَّعت أُخريات وفعلن الأمر نفسه.