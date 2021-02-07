بعد صدور فيلمها الوثائقي.. معجبو بريتني سبيرز يهاجمون حبيبها السابق جاستين تيمبرلك "شوّه صورتها بعد الانفصال"

عُرض الفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة "بريتني سبيرز" خلال وقت سابق تحت اسم Framing Britney Spears والذي تناول الجانب المظلم من الحياة الشخصية للنجمة.

وبدأ الفيلم بعرض صعود "بريتني" ونجاحها إلى وقت انهيارها عام 2007 وحضور والدها "جيمي" المثير للجدل واستيلائه على أموالها وإطلاق حركة FreeBritney#.

واتّهم العديد من معجبي "بريتني" حبيبها السابق "جاستين تيمبرليك" بالمساعدة في تشويه صورتها بعد انفصالهما عام 2002 حيث طالبوه بالاعتذار على طريقة تعامله عند انفصالهما.

وخلال وقت سابق من عام 2002 وبعد الانفصال اتهم "جاستين" حبيبته السابقة "بريتني" بالخيانة عندما أطلق أغنيته الناجحة Cry Me A River والتي تضمنت مقطع فيديو لشبيهة "بريتني" وهي تحصد عواقب الخيانة الزوجية.

كما كان يُنظر لـ"بريتني" في مقابلتها مع "ديان" على أنها المسؤولة عن انفصالها حيث قام بسؤالها بنبرة تحقيق واتهام وسالتها: "ماذا فعلت؟".

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