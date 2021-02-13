بعد صراع لمدة عامين.. ميغان ماركل تربح دعوتها ضدالصحف البريطانية

فازت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بقضية انتهاك الخصوصية التي رفعتها ضد الصحف البريطانية بعد معركة قانونية استمرت طوال عامين.

ونشرت صحيفة " الغارديان "، أن ميغان ماركل فازت ب دعوتها القضائية ضد صحيفة " ميل أون صنداي " البريطانية وأصدر القاضي حكمه اليوم الخميس للفصل في هذه القضية المتعلقة بنشر الصحيفة مقتطفات خطاب مكتوب بخط يد ماركل إلى والدها توماس ماركل.

واستند القاضي في حكمه على إساءة استخدام المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني التي ذكرتها ماركل في إدعائها ضد الصحيفة وذلك حدث بنشر اكثر من خمسة مقالات تنطوي على أجزاء من الرسالة في شهر فبراير لعام 2019 وذكر القاضي ايضًا أن الرسالة بين الإبنة ووالدها شخصية وخاصة للغاية و تدور حول شعورها بالمعاناة تجاه سلوكيات والدها والأمر هو خلاف بين ماركل ووالدها وهذه قضية شخصية وتصرف الصحيفة بنشر الرسالة هو انتهاك لحقوق الملكية والنشر الخاصة بماركل.

وأصدرت دوقة ساسكس ميغان ماركل بيانًا معلقة فيه على الحكم الصادر وقالت " بعد عامين من متابعة القضية، أُعرب عن امتناني للجهات القضائية لجعل صحف مثل " ميل أون صنداي" تتحمل مسئولية أفعالهم غير القانونية والإنسانية وهذه الأساليب تتبعها الصحيفة المذكورة ومثيلاتها مثل ميل أون لاين وديلي ميل الأمر برمته هو مجرد لعبة بالنسبة لهم أما بالنسبة للأخرين فهو عبارة عن حياة وعلاقات وحزن حقيقي، لقد أحدثوا ضررًا كبيرًا ومازالوا مستمرين ، يحتاج العالم مصادر أخبار موثوقة وذات مصداقية وما تفعله هذه الصحف هو العكس تمامًا فجميعنا نتكبد الخسائر عندما تنتشر المعلومات الخاطئة اكثر من الحقيقة وعندما يُسيطر الإستغلال الأخلاقي على أخلاقياتنا السليمة وعندما تربح هذه الجهات من آلام الناس، لكن اليوم مع هذا الفوز الساحق للخصوصية وحقوق النشر، أشعر أننا قد فزنا جميعًا ".

وأعرب متحدث عن صحيفة " ميل أون صنداي " إندهاشه من الحكم الصادر وقال إنهم يشعرون بإحباط جراء عدم تمكنهم من الحصول على فرصة للإستماع إلى جميع الأدلة والحصول على محاكمة كاملة وأكد أنهم مازالوا يدرسون حيثيات الحكم و سيتخذون قرارهم في الوقت المناسب حول تقديم حكمًا بالاستئناف أم لا.

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