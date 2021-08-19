بعد ظهورها بحجم مؤخرة أصغر من المعتاد.. كيم كارداشيان تثير تساؤلات المعجبين حول مؤخرتها؟

اثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شائعات بإجرائها عملية تجميلية بعد نشرها صورة شخصية لها عبر "انستغرام".

ونشرت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً صورة شخصية لها ظهرت فيها وهي تحمل ابنها الصغير سالم بينما كانت تستعرض مؤخرتها التي بدت كأنها أصغر حجماً من ذي قبل.

وتركت نجمة الواقع المعجبين في حيرة من أمرهم ويتسائلون إذا ما كانت كيم أزالت الحشوات التي كانت تضعها، ولماذا بدت مؤخرتها صغيرة جداً أكثر من ذي قبل.

وبدت كيم رائعة بجمالها الطبيعي مُرتدية ملابس رياضية ضيّقة بينما لم تبدو مؤخرتها الكبيرة، كما لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها ورفعت شعرها الناعم على شكل تسريحة ذيل حصان بسيطة.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق بشأن مؤخرتها، فكتب أحدهم: "أقسم أن مؤخرتها تبدو مختلفة جداً"، وأضاف آخر: "هل قلصتم مؤخرتها ماذا حدث لها؟".

وصرّح جرّاح التجميل في لندن حول المفاجئة فقال: "الاختلاف في مؤخرة كيم هو الفراغ الموجود في اعلى المؤخرة، فإما تكون قد أزالت حشوات أو تمت إذابة مادة الفيلر أو شفطت دهون مؤخرتها لتقليل الحجم".

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