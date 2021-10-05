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بعد عودتهما من اجازتهما الرومانسية.. كرم بورسين وهاندا آرتشيل يهربان من الصحافة وتكريم من الأخيرة لوالدتها!

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:11
هاندا ارتشيل وكرم بورسين
هاندا ارتشيل وكرم بورسين

شوهد الثنائي التركي الرومانسي "هاندا آرتشيل وكرم بورسين" في إتيلر يوم أمس الاثنين وذلك عقب عودتهما من اجازتهماة الرومانسية في موغلا.

ورصدت كاميرات الباباراتزي الثنائي اللذان عادا إلى ممارسة الرياضة مع بعضهما البعض في الصالة الرياضية وهما يحاولان الخروج إلى السيارة.

وهرع كرم بورسين وهاندا آرتشيل إلى سيارتهما عقب رؤية الصحفيين ولكن عدسات الكاميرا لم تفوّت أي مقطع وتفاصيل لهاندا وكرم في هذه اللحظة.

وكشفت الكاميرات بأن هاندا آرتشيل تضع صورة والدتها الراحلة "أيلن آرتشيل" كخلفية على هاتفها المحمول، حيث أن والدتها توفيّت بالسرطان عام 2019.

وخلال وقت سابق كان كرم قد صرّح عن تفاصيل علاقته بهاندا ارتشيل خلال تصويرهما مسلسل "انت اطرق بابي" وكيف تحوّلت صداقتهما إلى علاقة حب.

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