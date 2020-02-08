بعد فضيحة ضربها لزوجها السابق جوني ديب.. أمبر هيرد برفقة حبيبتها الجديدة في لوس أنجلوس

حضرت النجمة "أمبر هيرد" إلى حفل WME قبل توزيع جوائز الاوسكار في لوس أنجلوس يوم أمس الجمعة برفقة صديقتها الجديدة بيانكا بوتي.

وظهرت أمبر وهي ترتدي فستاناً أسود من الساتان طويل والذي جاء بقصة ياقة متدلية كما نسّقت معه حقيبة يد وحذاء مطابق، أما لون شعرها وتسريحته فقد تناسقت مع إطلالتها السوداء حيث أسدلت شعرها الذهبي المموّج نحو أكتافها.

وكانت أمبر برفقة حبيبتها الجديدة بيانكا والتي كانت ترتدي بليزر باللون الأسود اللامع نسّقته مع بنطال ضيّق بنفس اللون وقميص أبيض كما انتعلت حذاء ذو مقدمة حادة.

ويأتي ظهورها هذا بعد الكشف عن تسجيلات صوتية جديدة اعترفت أمبر فيها بفقدان أعصابها وضرب زوجها السابق جوني ديب، فاعترفت أمبر بالصوت: "قمت بضرب جوني ديب وإلقاء القدر والأواني والمزهريات عليه".

وفي الوقت نفسه شوهدت أمبر وبيانكا بوتي معاص في العديد من الاحتفالات حيث كشفت بعض المصادر القريبة بأن أمبر وبيانكا تتواعدان حيث أن هيرد في حالة عشق مع بيانكا كما أنها تشعر بالراحة في إمساك يديهما ببعض وتقبيل بعضهما في الأماكن العامة.

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