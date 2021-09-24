بعد قبلتهما الحميمية في "ميت غالا".. كورتني كارداشيان وميغان فوكس بصدر عاري ووضعيات مثيرة لـ Skims!

أثارت نجمة الواقع كورتني كارداشيان وصديقتها المغنية "ميغان فوكس" الجدل الكبير عند التقاطهما صور مثيرة وهما تقبّلان حبيبهما بطريقة حميمية.

ويبدو واضحاً أن الجدل والضجة التي أثارانها على وسائل التواصل الاجتماعي لفتت انتباه نجمة الواقع كيم كارداشيان والتي حاولت استغلالهما للترويج لمجموعتها الجديدة من Skim.







وخلال جلسة تصوير مثيرة وجريئة للترويج للمجموعة الجديدة من Skims استطاعت كورتني وميغان لفت الانظار إليهما ومضاعفة الجدل القائم حولهما.

وظهرت كورتني وميغان وهما عاريتا الصدر بينما كانتا مستلقيتين بجانب بعضهما البعض وتغطيان صدرهما العاري بأيديهما، وفي صورة أخرى كانتا تأكلان من تفاحة واحدة بطريقة مثيرة.

وعلّقت كورتني على الصور بقولها: "مرحبا بكم في جلسة تصوير Skims كانت تجربة عميقة"، وأضافت ميغان: "أحب أن تعرفوا بأن Skims يفهم ما تريده النساء حقاً وهو شعورهن بالثقة".

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