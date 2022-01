بعد وفاتها..إليك أبرز المعلومات عن الممثلة الكورية كيم مي سو

في الخامس من يناير، وصلنا خبر وفاة الممثلة الكورية كيم مي سو (Kim Mi Soo) عن عمر ناهز الـ29 عامًا تحت ظروف لم يكشف عنها بعد.

وتضمنت مسيرة النجمة العديد من العروض السينمائية والتلفزيونية، بما في ذلك مسلسل Disney + الجديد "Snowdrop" الذي تم عرضه لأول مرة على قناة JTBC في 18 ديسمبر. حيث ظهرت في الميلودراما مقابل نجوم كُثر من بينهم "جيسو" من فرقة "بلاك بينك"، و"جانع هاي إن"، حيث لعبت دور ناشطة طلابية شابة.

وكتبت وكالة كيم، لاندسكيب إنترتينمنت ، "نطلب منكم بإخلاص أن تمتنعوا عن اختلاق الإشاعات أو التقارير التخمينية حتى يتسنى للأسرة المفجوعة والمنكوبة بالصدمة والحزن إحياء ذكرى فقيدتهم.. أرجو أن ترقد كيم مي سو بسلام، ومرة ​​أخرى، نقدم أعمق تعازينا للمتوفى"، وأوضحت أن الجنازة ستقام بهدوء خلف أبواب مغلقة حسب رغبة عائلتها.

وهنا نعرض أبرز المعلومات عن كيم مي سو:

التحقت بجامعة كوريا الوطنية للفنون

التحقت كيم بالجامعة الوطنية الكورية المرموقة للفنون، وحصلت على درجة البكالوريوس في التمثيل.

كيم مي سو وبدايات حياتها المهنية في الأفلام



بينما بدأ العديد من الممثلين الكوريين حياتهم المهنية في الدراما الكورية، بدأت كيم بالظهور في العديد من الأفلام. ويُقال أن فيلمها الأول كان بعنوان Lipstick Revolution عام 2018، والذي يدور حول مجموعة من طلاب الجامعات الذين كانوا يأملون في إحداث الفوضى من خلال تغطية حرمهم الجامعي بالكامل بأحمر الشفاه.

ثم ظهرت في فيلمين آخرين هما Memories و Kyungmi’s World، وكلاهما صدر في عام 2019. في فيلم Kyungmi’s World، لعبت دور ممثلة غير معروفة تكافح من أجل العيش بمفردها في سيول.



كيم مي سو لعبت دور البطولة في أربع مسلسلات كورية في عام 2020



بدأت النجمة مسيرتها التليفزيونية في مختارات الدرامية Festa عام 2019، وهو مسلسل تلفزيوني مسرحي من فصل واحد حيث ظهرت في حلقة بعنوان Human Luwak. ثم لفتت كيم انتباه الجمهور بعد ظهورها في مسلسل "Hi Bye ، Mama!" عام 2020 إلى جانب كيم تاي هي. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت في ثلاث أعمال درامية أخرى في نفس العام وهي: Into the Ring ، وسلسلتي "نيتفلكس The School Nurse Files و Drama Special.

وفي عام 2021، لعبت دور المساعد في مسلسلي Yumi’s Cells وHellbound.

دور كيم مي سو في مسلسل Snowdrop



وتدور أحداث مسلسل Snowdrop، الذي يندرج تحت خانة الكوميديا السوداء والرومانسية، حول قصة حب جمعت الطالبة التي لعبت دورها "جيسو" والطالب الذي أدى دوره "جونغ هاي-إن" في مدينة سيول عام 1987. في حين لعبت كيم دور "يو جونغ مين"، واحدة من السكان الأربعة القاطنين في مسكن جامعة هوسو للنساء.