خبر صادم: وفاة الممثلة الكورية كيم مي سو عن عمر 31

توفيت الممثلة الكورية كيم مي سو (Kim Mi Soo)، التي لعبت دورًا مساندًا في الدراما الكورية Snowdrop، عن عمر ناهز 31 عامًا.

ولقد انتشرت أخبار وفاة كي مي سو في الخامس من شهر يناير الجاري وأشير أن ماراسم الجنازة ستقام في Taeneung Sungsim Funeral بمدينة سيول، لكن لم يكشف عن أسباب الوفاة بعد.

وبعد فترة وجيزة من انتشار الخبر، أكدت وكالتها "لاندسكيب إنترتينمنت" التقرير وطلبت أيضًا من المعجبين ووسائل الإعلام الامتناع عن نشر الشائعات والتكهنات، وأضافت أن عائلة الممثلة تعيش حاليا في حالة من الصدمة والحزن جراء فقدانها.

وجاء في البيان: "نحن ننقل أخبارًا حزينة ومفجعة، توفيت كيم مي سو بشكل مفاجئ في 5 يناير، وتشعر عائلتها المكلولة في الوقت الحالي بالحزن الشديد بسبب الأخبار المأساوية المفاجئة".

ومضت قائلة: "نطلب منكم بإخلاص أن تمتنعوا عن اختلاق الإشاعات أو التقارير التخمينية حتى يتسنى للأسرة المفجوعة والمنكوبة بالصدمة والحزن إحياء ذكرى فقيدتهم.. أرجو أن ترقد كيم مي سو بسلام، ومرة ​​أخرى، نقدم أعمق تعازينا للمتوفى ".

يذكر أن كيم سو لعبت دور "يو جانغ مين" في مسلسل Snowdrop التي تعتبر واحدة من رفيقات إيون يونغ رو في السكن، والتي لعبت دورها جيسو من BLACKPINK، ورغم أن المسلسل لا يزال يبث، فقد قرر توقيف تصويره بسبب تشابهه بادراما أنتجت مسبقًا.

ولقد ظهرت كيم مي سو في العديد من الأعمال الدرامية المعروفة بما في ذلك Hellbound و Hi Bye Mama و The School Nurse Files و Yumi’s Cells.