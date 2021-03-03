بعد 6 أشهر من ولادتها لطفلها.. هيلاري بالدوين ترحّب بطفلتها السابعة "حياتنا أصبحت ساخنة"

أعلنت النجمة "هيلاريا بالدوين" عن وصول طفلتها السادسة والتي أطلقت عليها اسم لوسيا، بالرغم من مرور ستة أشهر فقط من ولادة ابنها إدواد.

ومن غير الواضح ما إذا كانت قد تبنت الطفل أو أنه تمت ولادته عن طريق ام بديلة، لأنها رفضت التعليق على هذا الموضوع أبداً.

ولكن مدرّبة اليوغا قدمت نظرة قريبة لمعجبيها على حياتها الخاصة وحياة عائلتها، حيث شاركت العديد من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت في إحدى اللقطات وهي تحمل كأس ممن النبيذ بينما كانت تضخ الحليب من صدرها لأطفالها، اما زوجها آليك والبالغ من العمر 62 عاماً فقد كان يغسل الأطباق بسعادة.

وعلّقت هيلاري على الصورة بقولها: "الأطباق والنبيذ وضخ الحليب.. إ حياتنا تبدو ساخنة"، كما سخرت من عدد أسرتها الكبير على ما يبدو.

وتأتي منشوراتها المضحكة بعد يوم واحد فقط من إعلانها عن استقبالها طفلها السابع في 1 مارس عبر"انستغرام" ولم تكشف أبداً عن هويتها أوجنسها أو أي تفاصيل تتعلّق بميلادها.

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