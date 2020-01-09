بعمر الـ55.. هدى قطب تخطط لحفل زفافها!

تخطط المذيعة "هدى قطب" البالغة من العمر 55 عاماً لحفل زفافها الكبير وذلك بعدما عرض عليها حبيبها جويل شيفمان الزواج في عطلة رومانسية في المكسيك.

وخلال مقابلة لها على قناة !E يوم الاثنين الماضي سألتها المذيعة: "هل يمكنك إخباري من الذي اختار فستان الزفاف؟"، حيث كشفت هدى بأن والدتها من تساعدها في اختيار فستان الزفاف.

وأشادت هدى بوالدتها فكشفت بأنها ستعين بها لتقديم النصائح لها في ملابسها فقالت: "إذا كنت أرتدي ملابس جميلة فوالدتي من تقوم باختيارهم لي".

أما حول كيفية عرض الزواج عليها فقالت هدى: "أليس من الجنون كيف تلقي حياتك عليك أشياء مختلفة؟"، وتابعت: "لقد كنت جالسة هناك حرفياً في ذلك اليوم وكنا في الطابق السفلي وفتياتنا نائمات في الطابق العلوي وفكرت يارجل إن كان هذا هو أحد المباركات التي يتساءلون عنها فمتى تأتي الأشياء الأخرى؟".

ولم تعلن هدى بعد عن موعد زفافها للجمهور لكنها أكّدت بأنها تفضل الزواج "عاجلاً وليس آجلاً" فقالت هدى: "إذا قال لي خطيبي دعينا نفعل ذلك الآن فأنا سأفعل ذلك، فكل ما أريده هو أن أكون سعيدة وأن يشعر الجميع بالراحة".

وفي إشارة منها إلى مكان إقامة الزفاف فقالت: "قد نعود إلى المكان الذي طلبني فيه للزواج إلى المكسيك حيث المارغريتا وتلطعام المكسيكي ولكن ليس لدينا الكثير حول هذا الموضوع".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: