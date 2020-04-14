براد بيت يبكي إثر مفاجأة لصديقته ويعلّق "أموت إذا لم أقم بالبناء"

انضم النجم "براد بيت" إلى درو وجوناثان في البرنامج التلفزيوني للمشاهير IOU والذي عُرض لأول مرة يوم أمس الاثنين ليقدّم مساعدة لصديقته.

ورشّح براد بيت صديقته خبيرة التجميل جان بلاك لتجديد منزلها ومفاجأتها فقال براد: "إنها كعائلتي، ونحن كالأشقاء فهي الشخص الذي أقدّره كثيراً في حياتي".

وغادرت جان منزلها لمدة ثلاثة أسابيع لأغراض العمل، فبدأ درو وجوناثان بالإضافة إلى براد في إعادة تشكيل مرآبها الخاص في منزلها في كاليفورنيا، كما جددوا جناح الضيوف بالكامل مع غرفة النوم والمطبخ والحمام، وأضافوا استوديو المكياج وغرفة التخزين.

وكان براد بيت يشعر بالسعادة لمساعدته في هذا العمل الخيري، ولم تقتصر مساعدته على تحديد الأسلوب الجديد الذي تفضّله صديقته، بل قام بعمليات الهدم والبناء بيديه فقال: "أحب صوت موقع البناء وأموت إذا لم أقم به، وما عليك سوى السير في المكان ورؤية الاحتمالات".

وفي آخر الأمر، كان براد مسروراً بالعمل الذي قدمه الجميع، والتغييرات التي أحدثوها في المنزل فقال: "لقد كان هذا المنزل مثل الصندوق. هذا مذهل إنه أمر رائع. لقد انتظرت طويلاً لرؤية هذه التغييرات".

وفي نفس الوقت صُدمت جان عند عودتها من السفر عندما شاهدت ما حدث من تغييرات على منزلها أثناء غيابها فقالت: "أنا حقاً مذهولة إنه شيء مؤثر بالنسبة لي وأنا أقدّر هذا الشيء فعلاً. أحبك براد"، الأمر الذي جعل النجم يبكي متأثراً عاطفياً بهذا الكلام.

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