بمناسبة ميلادها الـ 37.. لقطات نادرة وتفاصيل غير معروفة من حياة بريانكا شوبرا

تعد بريانكا شوبرا من أبرز مشاهير ونجمات بوليوود اللواتي أسرت الكثير من القلوب حول العالم بجمالها وموهبتها ونجاحها الذي امتد من بوليوود إلى هوليوود.

وفي حين أن بريانكا تشتهر بدورها في مسلسل "كوانتيكو"، فضلًا عن أناقتها وجاذبيتها النارية على السجادة الحمراء، إلا أنه هناك العديد من التفاصيل والحقائق لا يعرفها الكثيرين عن النجمة البوليوودية.

لذا، وبمناسبة عيد ميلادها الـ 37 الموافق يوم 18 يوليو، إليكم لقطات نادرة وتفاصيل غير معروفة من حياة بريانكا شوبرا من عدة مصادر بينها مجلتي "هاربرز بازار" و"كوزموبوليتان" ومجلة "سيمبل موست".

ملكة جمال

عندما كانت في الـ 18 عامًا من عمرها، حصلت بريانكا على لقب ملكة جمال العالم لعام 2002، وكانت خامس هندية تحصل على هذا اللقب على الإطلاق، كما حصلت على لقب ملكة جمال العالم القاري لآسيا وأوقيانوسيا في نفس العام.

أول تجربة أداء

على الرغم من أن لبريانكا تاريخًا طويلًا في السينما الهندية، إلا أن كوانتيكو كان تجربة أدائها الأولى، حيث لم يسبق لها تقديم تجربة أداء في أعمالها السابقة!

لديها شركة انتاج

بالإضافة إلى التمثيل، أرادت بريانكا دخول مجال الإنتاج، ولديها حاليًا شركة انتاج خاصة بها تدعى "بيربل بيبل بروداكشنز" Purple Pebble Pictures.

الأكثر متابعة على إنستغرام

تعد بريانكا هي الشخصية الهندية الأكثر متابعة على إنستغرام، حيث يتابعها حاليًا 43 مليون شخصًا.

تحدت الظروف

بعد أيام من وفاة والدها "آشوك شوبرا" في 2013 بعد صراع مع السرطان، تابعت بريانكا العمل وتصوير فيلمها الرائع "ماري كوم".

تاتو مميز

قبل عام من وفاة والدها، حصلت بريانكا على تاتو لطيف ومؤثر على ذراعها قلما يُلاحظ، يقول: "مدللة والدها".

مغنية أيضًا

بالإضافة إلى موهبتها التمثيلية، تتمتع بريانكا بصوت مميز، وأصبحت أول نجمة هندية تتعاقد مع شركة Creative Artists Agency الأمريكية، وسجلت أغنية "إن ماي سيتي" في 2012 مع "ويل.آي.أم"، بالإضافة إلى أغنيتها "إيكزوتيك" مع بيتبول في 2013.

كاتبة

في 2009، بدأت بريانكا تكتب في عمود "ذا بريانكا شوبرا كولمن" في صحيفة " هندوستان تايمز"، كما أنها تعمل حاليًا على كتاب خاص بها يدعى "آن فينيشد" Unfinished والمقرر إصداره خلال هذا العام.

سفيرة لليونيسيف

اُختيرت بريانكا سفيرة اليونيسيف للنوايا الحسنة في 2010، كما كانت سفيرة اليونيسيف للهند لعدة أعوام.

أعمال خيرية

لدى نجمة بوليوود مؤسستها الخيرية "ذا بريانكا شوبرا فاونديشن فور هيلث آند إيديوكيشن" لتوفير التعليم والرعاية الطبية للفتيات الصغيرات، كما أن بريانكا تتبرع بـ 10 % من أرباحها للمؤسسة.

جوائز وأوسمة

في 2016، حصلت بريانكا على وسام " بادما شري" والذي يعد رابع أكبر وسام وجائزة مدنية تكريمية في الهند.

كما حصلت على جوائز، بينها جائزة "أكثر ممثلة دراما مفضلة" في 2017 عن دورها في "كوانتيكو"، وجائزتين " الأفلام الهندية العالمية"، بالإضافة إلى 6 جوائز "الاكاديمية الهندية الدولية للأفلام" جنبًا إلى جنب مع العديد من الجوائز.

شاركت في فيلم ديزني

في 2013، لعبت بريانكا دور Ishani في فيلم ديزني "طائرات"، كما جسدت دور الأفعى "كا" في فيلم "كتاب الأدغال".

رفضت جيرارد بتلر

خلال حفل جمع بين بريانكا ومجموعة ومن الأصدقاء والمشاهير، عرض الممثل "جيرارد بتلر" الزواج على بريانكا أكثر من مرة بشكل طريف، وكان ردها هو الضحك، حيث يبدو أنها لم تكن معجبة بجيرارد.

أول جلسة تصوير

في هذه الصورة، تظهر بريانكا ذات الـ 17 عامًا في أول جلسة تصوير لها، والتي كانت من أجل المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم.

تعرضت للتنمر

بسبب طبيعة والديها اللذان عملا أطباء في الجيش الهندي، تنقلت بريانكا كثيرًا بين أرجاء الهند وأمريكا أيضًا، وكشفت سابقًا أنها تعرضت للتنمر بسبب كونها هندية أثناء دراستها في أمريكا.

هذا ولا يظل هناك الكثير عن النجمة البوليوودية يصعب أن تلخصه الكلمات، وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، نستعرض لكم مجموعة من الصور النادرة لبريانكا شوبرا.





























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