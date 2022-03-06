في يوم المرأة العالمي.. أفلام ملهمة عليكِ مشاهدتها

يحتفل العالم في يوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام حيث أصبح يوم مميز تحتفل به النساء في العالم، وبهذه المناسبة اخترنا لك قائمة بالأفلام العالمية التي تدور حول النساء الملهمات في العالم لتستلهمي

1- The First Wives Club 1996

هذا الفيلم من أبرز الأفلام التي تتناول الحديث عن المراة وانجازاتها واحلامها التي تحاول تحقيقها في الحياة متحدية جميع الظروف الصعبة.

وتدور احداث الفيلك في اطار كوميدي وهو من بطولة ديان كيتون وبيت ميدلر وغولدي هاون، حول ثلاث صديقات تحاولن الاستقلال ماديا وعاطفياً بعد ان قام أزواجهن بخيانتهن مع فتيات صغيرات.

وتبدأ تفاصيل الفيلم عندما تحاول كل واحدة الانتقام من زوجها بمساعدة صديقاتها، وذلك من خلال استعادة الثقة بانفسهن.

2- Coco Before Chanel 2009

يتناول الفيلم قصة نجاح واحدة من أبرز النساء الملهمات في العالم وهي "كوكو شانيل" والتي بدأت حياتها كخياطة في ملهى ليلي لتصبح مالكة أكبر دار ازياء في العالم.

3- Iron Lady 2011

أدّت النجمة العالمية "ميريل ستريب" دور شخصية "مارغريت تاتشر" المراة التي لا تقهر والتي تسعى لكسر جميع حواجز التمييز بين الجنسين وتصبح أول رئيسة وزراء في انجلترا.

4- Becoming Jane 2007

يتناول االفيلم حول قصة حياة الكاتبة الشهيرة في الأدب الانجليزي "جين أوستين"، حيث قامت بدورها النجمة آن هاثواي والذي تكشف فيه عن بداياتها وطفولتها الصعبة وكيف أصبحت كاتبة معروفة.

5- Hidden Figures 2016

يعدّ من أهم الأفلام التي يجب مشاهدتها في يوم المراة العالمي وهو يتناول قصة ثلاثة سيدات من ذوات البشرة السوداء يعملن في وكالة ناسا في بداية الستينيات بالرغم من العنصرية الكبيرة في ذلك الوقت وعدم المساواة استمررن في متابعة تحقيق أحلامهن.

6- Wild

يحكي هذا الفيلم قصة امراة تخوض رحلة سيراً على الأقدام لمسافات طويلة تصل إلى 100 ميل بعد مرورها بمشاكل كبيرة في حياتها من الطلاق وحتى وفاة والدتها، وتقرر هذه الرحلة من أجل استعادة ثقتها في نفسها وقوتها من جديد.