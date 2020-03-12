بالصور: بن أفليك وحبيبته التي تصغره بـ16 عامًا في وضع حميمي على شاطئ البحر!

رُصد النجم "بن أفليك" وهو يستمتع بنزهة رومانسية على شاطىء كوستاريكا برفقة حبيبته الجديدة النجمة "آنا دي أرماس".

وظهر بن (47 عامًا) وهو يرتدي شورت أسود مع بلوزة زرقاء وهو يسير بجانب آنا، البالغة من العمر 31 عامًا، التي اختارت فستان ناعم من الصوف باللون البني.

وكانا الثنائي الرومانسي حفاة الأقدام بينما كانا يسيران على رمال الشاطىء وكان بين يضع قدمه على خصر آنا بطريقة رومانسية للغاية.

ويبدو واضحاً أن بن وآنا أكدّا إشاعات ارتباطهما التي بدأت عندما ذهب الاثنان برحلة رومانسية إلى كوبا في الأسبوع الماضي حيث بدا الثنائي قريبين من بعضهما في مسقط رأس آنا والتقطا صوراً عديدة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر قريبة صرّحت "إن آنا كانت المرشدة السياحية لبن في كوبا وأخذته إلى جميع أماكنها المفضلة وبدا أن بن أحب الرحلة وكان في حالة مزاجية عالية".

ومن الجدير بذكره أن بن التقى بآنا خلال تصوير فيلم Deep Water الذي يلعب فيه دور الزوج الميسور الحال وزوجته آنا يحصلان على مساعدة لتجنّب الطلاق.

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