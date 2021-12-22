بوراك أوزجفيت مهدد بالسجن لأربع سنوات.. وهذه جريمته!

يواجه النجم التركي بوراك أوزجفيت"تهمة قضائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات ودفع تعويضات مالية ضخمة، بسبب شتم وإهانة عاملين في المسلسل.

تفاصيل حادثة الاتهام

ادّعى عاملون في طاقم مسلسل "المؤسس عثمان" أن النجم بوراك أوزجفيت قد أهان عدد من العاملين هناك، بالإضافة إلى شتمهم أثناء تصوير المسلسل في الثامن من شهر ديسمبر الجاري.

وتقدّم العاملون بشكوى قضائية ضده في المحكمة والمطالبة إنزال العقوبة القصوى عليه من سجن وتعويضات.

أول جلسة استماع تخص القضية

عقدت يوم أمس الثلاثاء في محكمة بيكوز أول جلسة استماع للنجم بوراك لكن قاضي المحكمة لم يسمح للصحفيين بدخول قاعة المحكمة، واستمرت الجلسة بدفاع المتهم.

كما حضر للجلسة محامي المتهم والعاملين المشتكين مع محاميهم، للمطالبة بانزال عقوبة قصوى تقدّر بأربع سنوات.

مسلسل "المؤسس عثمان"

مسلسل المؤسس عثمان هو من المسلسلات التركية التي حققت نجاح كبير على الصعيد العالمي حيث يروي قصة تاريخية لفترة ما قبل تأسيس الدولة العثمانية بإطار درامي.