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بيت ديفيدسون مصاب بالإيدز.. حملة تشويه مستمرة يقودها كانيه ويست ضده

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:02
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون وكانيه ويست
كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون وكانيه ويست

يشن النجم الامريكي "كانيه ويست" حملة تشويه صورة وسمعة النجم "بيت ديفيدسون" وذلك بعد ارتباطه بزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان".

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كانيه ويست يثير شائعات اصابة بيت ديفيدسون بالإيدز

كانت آخر الاشاعات التي أثارها كانيه ويست حول بيت ديفيدسون هو أنه أخبر أصدقائه وأصدقاء زوجته السابقة كيم كارداشيان بأن بيت ديفيدسون مصاب بمرض الايدز وبالتالي امكانية نقله المرض لوالدة ابنائه كيم

ولكن كيم وبيت ديفيدسون لم ياتفتا لهذه الشائعات بالرغم من الاساءة الكبيرة التي تحكلها، وهما مستمران بعلاقتهما بالرغم من محاولات كانيه ويست افشالها

Pete Davidson&#39;s Ups and Downs With Kanye West, Kim Kardashian

كانيه ويست يمضي قدماً بعد طلاقه من كيم

كان النجم كانيه ويست قد أعلن عن ارتباطه بالنجمة جوليا فوكس خلال الأسبوع الماضي وأنه سعيد معها، حيث شوهد الثنائي وهما يتناولان عشاء رومانسي في أحد المطاعم، وشوهدا بوضعيات رومانسية اكثر من مرة

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ولكن مصادر قريبة أكّدت بأن كانيه ويست مع جوليا فوكس بسبب مصالح شخصية حيث يريد الاثبات لكيم بأنه لا يهتم بها ابداً.

كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

كانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد أعلنت عن علاقتها بالنجم بيت ديفيدسون حيث تم رؤيتهما معاص في عدة اماكن وذلك بعد طلاقها من زوجها كانيه ويست بسبب مشاكل بينهما.

وبالرغم من محاولات كانيه ويست لعودته لكيم وأطفاله ومنزله ولكن الأخيرة رفضت هذا الشيء ومضت قدماً في علاقتها مع النجم العالني الذي يصغرها لسنوات

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