بيرين سات بإطلالة عفوية مثيرة.. وتكشف عن سرّ جمالها

جذبت النجمة التركية بيرين سات الأنظار إليها دوماً على شاشات التلفاز بسبب أدائها المتمّز والمتقن في المسلسلات، حيث حظيت بشعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي بأكمله واشتهرت بجمالها الرائع.

بيرين سات بإطلالة مفعمة بالحيوية

نشرت النجمة التركية "بيرين سات" صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي بإطلالة عفوية مثيرة بينما كانت تجلس على الكنبة وترفع رجلها وهي ترتدي فستان قصير.

وارتدت بيرين فستان ميتاليك باللون الأخضر ونسّقت معه حذاء مزيّن بالريش من نفس اللون كما اعتمدت تسريحة الشعر الفوضوية المموجة.

وأشاد المتابعون بإطالتها الجميلة والعفوية والمثيرة، كما علّقوا على جمالها الطبيعي خلال جلسة التصوير هذه.

بيرين سات متهمة بقيامها بعمليات تجميل

أشيع مؤخراً عن خضوع النجمة بيرين سات لعمليات تجميل في وجهها ولبشرتها ولكنها ما لبثت أن خرجت بتصريحات تنفي تماماً هذا الشيء.

وصرّحت بيرين بأنها تحب شكلها وملامحها الطبيعية وترغب في أن تعيش كل مرحلة عمرية في حياتها حتى أنها أكّدت أنها لم تلجأ لتجميل أسنانها لاعتماد ابتسامة هوليوود.

بيرين سات تكشف سرّ جمالها الطبيعي

أكّدت النجمة بيرين سات أن سرّ بشرتها النقية هو أنها تقوم بتنظيف بشرتها بشكل كبير وتستخدم مقشرات البشرة لتحافظ على نضارتها.

وأضافت بيرين بأنها تهتم بشكل حاجبيها ولا تفضّل ازالى اي شعرة حتى تحافظ على كثافتهما، وتتناول كل ما ترغب به من الطعام ولكن بكميات قليلة حتى لا تصاب بالسمنة وتعتمد على نظام غذائي مفيد لجسدها وبشرتها.

وتهتم بيرين بممارسة الرياضة بشكل منتظم وشرب عصير طبيعي قبل النوم للمحافظة على رشاقتها وصحتها بشكل عام، كما أكّدت أنها لا تفضّل وضع المكياج الكثير حتى تسمح لبشرتها بأن تتنفس طوال اليوم.