هاندا ارتشيل وسط صحراء دبي.. واطلالة مثيرة لها عند برج خليفة

أثارت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خبر وصولها إلى مدينة دبي، حيث تداول المتابعون والمعجبون العديد من الصور لها.

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور للنجمة التركية لحظة وصولها إلى صحراء دبي حيث كانت في جلسة تصوير خاصة في صحراء القدرة، للتحضير لإعلان تجاري لإحدى العلامات التجارية التي لم تكشف عنها بعد.

وظهرت هاندا في مقطع الفيديو وهي ترتدي الأبيض بينما كانت تجلس في سيارة جيب مخصصة للصحراء ومعها طاقم العمل من خلفها.

هاندا ارتشيل خلف كواليس جلسة تصويرها في صحراء القدرة في دبي اليوم#HandeErçel pic.twitter.com/5x8TMlmkbk — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) March 26, 2022

كما نشرت نجمة مسلسل "انت اطرق بابي" صور عديدة لها برفقة صديقتها وهي تستمتع بوقتها من امام برج خليفة، حيث لفتت اعجاب المتابعين بإطلالتها المثيرة.

وارتدت هاندا تنورة قصيرة جداً أظهرت ساقيها الرشيقتين كما نسّقت معها بلوزة بكتف واحد باللون الأسود وبدت سعيدة بتمضية وقتها في دبي وبرج خليفة.

ويشار بأن النجمة هاندا ارتشيل كانت حديث الصحافة في الىونة الأخيرة خاصة بعد انفصالها عن النجم التركي "كرم بورسين" حيث كانت علاقتهما من العلاقات المشهورة عالمياً.

وقد اشتركت هاندا ارتشيل في بطولة المسلسل التركي "انت اطرق بابي" مع النجم كرم بورسين حيث شكّلا نجاحاً كبيراً كثنائي في المسلسل ولاقى المسلسل نجاح كبير في العالم.