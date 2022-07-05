معركة قضائية بين بيكيه وشاكيرا.. والأخيرة تثير الجدل برفقة صديقها الجديد

أثارت المغنية العالمية "شاكيرا" ضجة كبيرة بين الجمهور منذ اعلانها انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم الاسباني "جيرارد بيكيه" والذي يصغرها بـ ما يقارب الـ 12 عامًا

وبدأت بين الثنائي معارك قضائية وتطورات جديدة والتي تتعلق بتقسيم ثروتهما المالية وحضانة طفليهما فيما بينهما خاصة مع قرار شاكيرا بالرحيل عن برشلونة حيث يقيم بيكيه

تطوّرات قضية شاكيرا وبيكيه

أعلن الثنائي خلال الاشهر الماضية عن انفصالهما عن بعضهما البعض بعدما ادركا بأن علاقتهما العاطفية تتجه الى طريق مسدود ولكن كانت الشائعات قد ظهرت حول خيانة بيكيه للنجمبة العالمية في اشارة أن هذا السبب الرئيسي للانفصال.

وبدأت المعركة القانونية بين النجمة العالمية وحبيبها حول حضانة الأطفال حيث أن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه يريد الوصاية القانونية على الطفلين بينما تعتزم شاكيرا نقل الطفلين معها الى ميامي حيث قررت السكن هناك مؤخرًا

واستعان بيكيه بمحامي متخصص في تسوية الدعاوي القضائية في الانفصال بينما اختارت النجمة العالمية محامي العائلة وذلك لتبدأ المعركة حول رغبة بيكيه ببقاء طفليه في كاتلونيا في اسبانيا المكان الذي ولدوا وعاشوا فيه بينما ترغب شاكيرا بنقلهم معها الى ميامي.

شاكيرا تثير الجدل بظهورها برفقة شخص مجهول

قررت النجمة العالمية العودة الى ميامي وذلك لتواجد عائلتها هناك وهما شقيقاها ووالداها، وكانت شاكيرا قد أثارت جدلًا كبيرًا بظهورها مع شاب مجهول الهوية خلال ممارستها لرياضة ركوب الأمواج على شواطىء اسبانيا وهو الأمر الذي اعتبره الجمهور بان النجمة العالمية تمكنت من تجاوز ازمتها مع بيكيه

وكان موقع الديلي ميل قد نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لشاكيرا برفقة الشاب، وكتب: "كانت شاكيرا تبتسم وهي تركب الأمواج في اسبانيا مع صديقها الوسيم وابنها ميلان".

PICTURE EXCLUSIVE: Newly-single Shakira cracks a smile as she goes surfing with handsome pal in Spain https://t.co/Vqz5O6CImr — Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2022

في المقابل جرى مؤخرًا صورة تكشف عن تواجد لاعب كرة القدم الشهير إلى جانب فتاة شقراء في احد النوادي الليلية وهو ما اشار إلى ان الخيانة هي سبب الانفصال بين الثنائي والذي استمرت قصة حبهما لسنوات طويلة واثمرت عن طفلين