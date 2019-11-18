بيلا ثورن تتحدث حول حياتها الحميمية: "أنا استمتع بها وهي تجعلني سعيدة"

استمتعت النجمة المثيرة للجدل "بيلا ثورن" بعلاقات متعددة الجنس خلال عامي 2017 و2018 حيث واعدت كل من تانا مونغو ومود صن في نفس الوقت.

وخلال مقابلة لها مع مجلة Cosmopolitan للمرأة تحدّثت بيلا حول علاقاتها فقالت: "إن الهيكل الرومانسي الذي يربط الشخص بعلاقات حميمية مع أكثر من شخص مع موافقة جميع الشركاء يمّكنها بالقيام بجميع الأعمال كما أنه يجعلها سعيدة".

كما أخبرت المجلة: "إذا كنت ستحدد موعداً مع رجل وفتاة في نفس الوقت فيجب على هؤلاء الأشخاص أن يتعاونوا مع بعضهم البعض أو حرفياً أن يقيمان علاقة مع بعضهما، أنت تعلم ما أقول؟ فيبدو الأمر كما أنه يعتمد على إيجاد شبكة مناسبة لشخصين"، وتابعت: "فإذا نجحت في إيجادهم فيمكنك قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع شخصين وأنتم تتسكعون في المرح والتدخين ومشاركتهما القصص في وقت متأخر من الليل فهذا النوع من المرح نتصرف فيه كالأطفال".

ومضت قائلةً: "إنها تجربة ممتعة حقاً وقد تمكنتُ من إيجادها عدة مرات وأنا أحب هذه الفكرة، فأنا أحب حب شخصين في وقت واحد وأحب مشاركة القصص مع ثلاثة أشخاص في غرفة واحدة لذلك أحاول دائماً إيجاد طرق لجعلها تعمل لأنها تسعدني".

واعترفت بيلا بأن العديد من شركائها لا يفهمون تعدد العلاقات في البداية لكنهم يدركونها في كثير من الأحيان ويشعرون انها جميلة بعد أن أوضح لهم العملية فقالت: "الكثير من شركائي يبدأون مثل ماذا؟ وأنا مثل هذا هو ما أنا عليه"، فإما أن تتماشى معي أو لا وأنا أتفهم في حالة الرفض".

وخلال وقت سابق شوهدت بيلا مع حبيبها بينيامين ماسكولو وفي نفس الوقت كانت تواعد أليكس مارتيني وذلك بعد انفصالها عن مونتانا ومود صن في نفس الوقت.

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