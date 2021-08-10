بيلا حديد تستعرض ألوان قوس قزح عليها.. وتنشر عن علم التنجيم!

نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد مجموعة صور شخصية مذهلة التقطتها أثناء تواجدها في مزرعة والدتها يولاندا في ولاية بنسلفانيا.

وظهرت بيلا حديد في الصور وهي ترتدي قميص ابيض مفتوح الأزرار وبنطال أسود بينما كانت ألوان قوس قزح تنعكس على جسدها ووجها مما أظهر لقطة رائعة.

وشاركت بيلا هذه الصور مع متابعيها على موقع "انستغرام" والبالغ عددهم 44.7 مليون متابع حيث علّقت بجانب الصورة عن علم التنجيم والتي قامت بنسخها حرفياً من موقع OuiWeGirl.com.

وقال الاقتباس: "هذا القمر الجديد في برج الأسد يتناغم ايضاً مع أورانوس في برج الثور، وهاتان الطاقتان الثابتتان لهما التأثير الواضح حول الابداع والولادة من جديد، وقد تشعر بأن الحياة تدفعك في اتجاه معين أو تستمر في العودة إلى نفس الموقف المخيف، وانت تتحرك نحو الموقف بقلب مفتوح وشجاع كالأسد، وفي المرحلة المقبلة عليك التواصل مع هدفك الأعلى وهو وقت رائع لصحة الجسم وتحديد النوايا"

وفي إحدى الصور كانت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية تحمل طفلاً يبدو أنها ابنة شقيقتها جيجي حديد البالغة من العمر 10 أشهر.

وخلال وقت سابق كانت بيلا قد تحدّثت بشكل صريح حول مراهقتها حيث وصفت نفسها بأنها كـ "الروبوت الجنسي" وكانت تعاني من القلق الاجتماعي.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: