بيلا حديد شبه عارية ببودي سوت جريء.. هل تحاول إثارة حبيب كيندال جينر الفلسطيني؟!

بدأت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" استعراض جانبها الجريء والمثير عقب اعتمادها ستايل التسعينات أثناء ظهور لها برفقة الفلسطيني "فيصل خضرة"، الذي أشيع وجود علاقة تجمعه بنجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر".

اعتمدت بيلا" في سهرتها برقثة "خضرة" جاكيت أنيق بطبعة جلد الأفعى، وتوب وبنطال من قماش الجينز، في حين اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان.







وفي وقت لاحق، شاركت "بيلا حديد" (23 عامًا) متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة سيلفي أمام المرآة مُعتمدةً أسلوبًا أكثر جرأة مرتديةُ بودي سوت شفاف كشبكة مُزيَّنة بأحجار الكريستال البرَّاق من توقيع العلامة التجارية Riccardo Tisci، في حين ارتدت لباس تحتي أبيض وتخلَّت عن حمالة الصدر.

كما اعتمدت النجمة الحسناء تسريحة بوب قصيرة، ومكياج عيون دُخاني مُبرزوً لون عينيها.



وبهذه الإطلالة بإمكاننا تشبيهها بالمغنية الإنجليزية "جيسي جي" المعروفة بشعرها القصير الأسود، وملابسها الاستعراضية المثيرة.