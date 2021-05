بيلي إيليش تخيّب آمال معجبيها خلال جولتها العالمية Happier Than Ever الجديدة!

تحظى النجمة "بيلي ايليش" بشعبية كبيرة منذ ظهورها بين جيل الشباب، وقد تهافت العديد من المعجبين من جميع أنحاء العالم لحضور جولتها الغنائية العالمية.

وبالرغم من حماس الجمهور لحضور حفلها، إلا أنهم شعروا بخيبتي أمل كبيرتين، المرة الأولى كانت عند إلغاء جولتها العالمية Where Do We Go لعامي 2019/2020 وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا".

ومع ذلك أعادت النجمة البالغة من العمر 19 عامًا إحياء آمال عشاقها حيث أعلنت عن جولتها الجديدة لعام 2022 تحت اسم Happier Than Ever والذي أعطته لألبومها الثاني القادم، وتخطط لإصداره في 30 يوليو.

وانتقلت "بيلي إيليش" إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن جولتها والكشف عن المدن التي ستقام فيها الاحتفالات والعروض.

ولكن المعجبين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة عند عرض أسعار التذاكر لحفلات الموسيقي حيث انصدموا من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتحوّلت فرحتهم إلى غضب.

وانتقلوا للتعليق على الصورة فقال أحدهم: "واو" بينما أضاف آخر: "هذه بعض التذاكر باهظة الثمن مقارنة بالجولة العالمية الماضية"، كما علّق آخر: "أتمنى ألا تكون تذاكر بيلي ايليش باهظة الثمن".

