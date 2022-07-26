بين أفليك ينهار باكياً خلال قضائه شهر العسل.. وجينفير لوبيز تحتضنه

التقطت عدسات كاميرا الباباراتزي الثنائي الهوليوودي الشهير "بين أفليك" و"جينيفر لوبيز" خلال قضائهما شهر العسل في مدينة الحب باريس في فرنسا.

ولكن الصدمة كانت عندما شوهد النجم البالغ من العمر 49 عاماً وهو ينهار باكياً خلال استمتاعه بشهر العسل مع جينيفر لوبيز مما أثار تساؤلات عديدة هو سبب هذا الأنهيار

بين أفليك ينهار باكياً خلال شهر العسل

شعر العديد من المتابعين بالصدمة عندما تداولوا صورة للنجم العالمي بين أفليك وهو منهار باكياً خلال قضائه شهر العسل في العاصمة الفرنسية باريس رفقة زوجته جينيفر لوبيز، حيث أن الأخيرة كانت تحتفل بمأدبة عشاء رومانسي في مطعم La Girafe والذي يقع أمام برج إيفل.

وكان بين أفليك وجينيفر لوبيز يحتفلان بعيد ميلاد الأخيرة بعشاء رومانسي، حيث التقط المصوّرون بين وهو ينهار باكياً متأثراً خلال الحفل.

أما جينيفر لوبيز فما كان منها إلا أن احتضنت زوجها وقامت بعناقه لطمأنته، ولم تُعرف الأسباب التي جعلت بين ينهار باكياً أم هو مجرّد تأثّر بالاحتفال.

وأثارت هذه الصورة الكثير من الجدل بين الجمهور الذي تساءل عن سبب انهيار بن افليك في شهر العسل

مخططات جينيفر لوبيز وبين أفليك لحفل الزفاف

تزوّج الثنائي الهوليوودي "جينيفر لوبيز" و"بين أفليك" بشكل مفاجئ ورسمي في ولاية لاس فيغاس، ولكن الثنائي يخططان لإقامة حفل زفاف ضخم لأيام عديدة.

كما يخططان لتواجد العديد من نجوم هوليوود من أصدقائهما وأفراد عائلتهما في الحفل الكبير.

يُشار إلى ان الثنائي الشهير توجوا علاقتهما بالزواج بعد مرور 20 عامًا على خطوبتهما وانفصالهما سابقًا