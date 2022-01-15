تأجيل حفلة "ستراي كيدز" في موسم الرياض.. لهذا السبب!

استقبلت المملكة العربية السعودية الفرقة الكورية "ستراي كيدز" في مطار الرياض وذلك لتقديم عروضها في موسم الرياض بنسخته الثانية التي تحمل شعار تخيل اكثر وهو حفل لطالما انتظره العديد من جمهور الفرقة الكورية الشهيرة

إلغاء حفلة ستراي كيدز وتأجيلها

أعلن موسم الرياض الذي يقام في المملكة العربية السعودية عن إلغاء حفل الفرقة الكورية الذي كان من المقرر اقامته يوم أمس الجمعة حتى اشعار آخر.

ويعود سبب الغاء حفلة الفرقة الكورية التي تملك شهرة واسعة في السعودية إلى سوء الاحوال الجوية في العاصمة الرياض والتي أدت إلى اغلاق بعض الممناطق مثل شجرة السلام وقرية زمان.

وتأجلت العديد من الفعاليات والحفلات التي كانت ستقام يوم أمس الجمعة وذلك لليوم السبت إلا أن حفلة "ستراي كيدز" تأجلت إلى أجل غير مسمى مع حفلة النجمة "تونغا".

لسلامتكم، ونظرًا للأحوال الجوية ⛈

تم تأجيل حفلة فرقة ستراي كيدز والنجمة تشونغها في #بوليفارد_بلس حتى إشعار آخر 🙏❤️#موسم_الرياض

For everyone's safety, Stray Kids & Chungha's concert has been postponed until further notice due to weather conditions ☔ #RiyadhSeason pic.twitter.com/8Xd7bPkaIN — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 14, 2022

ردة فعل الجمهور لإلغاء الحفلات

أدى إلغاء حفل الفرقة الكورية إلى اثارة غضب الجمهور الذين كانوا يتوقون لحضور الحفل، وذلك لشغفهم الكبير بالفرقة الكورية حتى انهم حرصوا على استقبالهم في المطار والترحيب بهم، فيما طالب البعض بأن يتم تحديد موعد جديد من أجل شراء التذاكر