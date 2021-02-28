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تايلور سويفت تؤجل جولتها الموسيقية Lover Fest معتذرة للجمهور

منشور 28 شباط / فبراير 2021 - 08:14
تايلور سويفت
تايلور سويفت

أحبطت النجمة "تايلور سويفت" آمال العديد من معجبيها من جميع أنحاء العالم عندما أعلنت إلغاء جميع تواريخ جولتها الغنائية Lover Fest المتبقيّة.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا الأخبار السيئة في بيان عبر حساباتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضية.

New world: 'This is an unprecedented pandemic that has changed everyone's plans and no one knows what the touring landscape is going to look like in the near future,' she continued; seen in 2018

وكانت "تايلور" قد أجّلت بعض مواعيد صيف 2020 حتى عام 2021  ولكن استمرار اننتشار فيروس "كورونا" جعل ذلك مستحيلًا.

وبدأت "تايلور" البيان الخاص بها بقولها: "أحب أن أشارك الأخبار الجيدة أو المشاريع الجديدة، ولكني آسفة للغاية لا يمكننا إعادة جدولة العروض التي أجلناها".

Not happening: 'I'm so sorry, but I cannot reschedule the shows that we've postponed. Although refunds have been available since we first postponed the Lover Fest shows, many of you hung onto you tickets and I too hung onto the idea that we could reschedule,' she wrote

وتابعت "تايلور": "بالرغم من توفير خيار استرداد الأموال وإرجاع التذاكر، إلا أن العديد منكم تمسّك بتذكرته وبفكرة إعادة الجدولة".

وألغى العديد من الفنانين عروضهم في عامي 2020 و2021 بسبب انتشار فيروس "كورونا"، بالرغم من بعضهم قد اتبع مسار تايلور المتمثل في تأجيل المواعيد.

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