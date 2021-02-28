تايلور سويفت تؤجل جولتها الموسيقية Lover Fest معتذرة للجمهور

أحبطت النجمة "تايلور سويفت" آمال العديد من معجبيها من جميع أنحاء العالم عندما أعلنت إلغاء جميع تواريخ جولتها الغنائية Lover Fest المتبقيّة.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا الأخبار السيئة في بيان عبر حساباتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضية.

وكانت "تايلور" قد أجّلت بعض مواعيد صيف 2020 حتى عام 2021 ولكن استمرار اننتشار فيروس "كورونا" جعل ذلك مستحيلًا.

وبدأت "تايلور" البيان الخاص بها بقولها: "أحب أن أشارك الأخبار الجيدة أو المشاريع الجديدة، ولكني آسفة للغاية لا يمكننا إعادة جدولة العروض التي أجلناها".

وتابعت "تايلور": "بالرغم من توفير خيار استرداد الأموال وإرجاع التذاكر، إلا أن العديد منكم تمسّك بتذكرته وبفكرة إعادة الجدولة".

وألغى العديد من الفنانين عروضهم في عامي 2020 و2021 بسبب انتشار فيروس "كورونا"، بالرغم من بعضهم قد اتبع مسار تايلور المتمثل في تأجيل المواعيد.

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