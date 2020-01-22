تايلور سويفت تكشف إصابة والدتها بورم في الدماغ.. فهل تخسر مصدر قوتها؟!

كشفت مغنية البوب الأمريكية "تايلور سويفت" عن إصابة والدتها بالسرطان للمرة الثانية، لذلك قررت تقليل جولاتها الغنائية وعروضها؛ من أجل البقاء إلى جانبها ورعايتها نظرًا لحالتها الصحية السيئة.

وفي مقابلة أجرتها مع مجلة "فاريتي"، كشفت "تايلور سويفت" أن أثناء خضوع والدتها للعلاج من السرطان وجدوا ورمًا في الدماغ، وقالت بأسى: "الأعراض التي يمر بها الشخص عند إصابته بورم في الدماغ مختلفة تمامًا عما مررنا به لدى إصابتها بالسرطان سابقًا.. كان وقت صعب للغاية بالنسبة لنا كأسرة واحدة".

وأصبحت والدة "سويفت"، أندريا سويفت، شخصية معروفة بين محبي النجمة ورمزًا للأمل والقوة بسبب ابتسامتها التي ترافقها أنصناء وقوفها إلى جانب ابنتها في عروضها الغنائية والاحتفالات المختلفة، وتابعت: "يحب الجميع والدته، فكل واحد منهم لديه أم مهمة في حياته، لكن بالنسبة لي، هي القوة الموجِّهة، فأستشيرها أولاً في كل قرار أتخذه تقريباً.. من الواضح أنه كان من المهم جدًا التحدث عن مرضها."

وفي وقت سابق خلال لقاء لها مع مجلة "بيلبورد"، أوضحت "تايلور" أنها تكافح للالتزام بجدول أعمالها المقرر لعام 2020، لذا بدلًا من جولتها المعتادة على مدى ستة أشهر، ستعقد مهرجانًا لمدة شهر لألبومها الأخير Lover بالتعاون مع نجوم آخرين، وتابعت: "يجب أن أقف إلى جانب عائلتي هذا العام.. هناك العديد من علامات الاستفهام على مدار العام المقبل، لذلك أردت التأكد أن بإستطاعتي العودة إلى المنزل".

ويضم ألبوم "تايلور" الجديد أغنية تحت عنوان Soon You'll Get Better، ويعتقد أنها تدور حول معركة والدتها الصحية، وجاء في كلماتها:

"ما المفترض بي فعله إن لم تتواجدي؟

لن يعود الوضع إلى طبيعته إن كان كذلك

لقد كانت سنوات من الأمل

وسأظل أقول ذلك؛ لأن عليَّ قوله

سوف تتحسنين."

وتحدَّثت "تايلور" عن صحة والدتها في مقال لمجلة Elle Magazine بعنوان "30 شيءٍ تعلمته قبل الثلاثين"، وكتبت: "لقد علمتني أن هناك مشاكل حقيقية على طرف، وأمور أخرى على طرف آخر.. إصابة والدتي بالسرطان كانت مشكلة حقيقية، واعتدت أن أكون حريصة جدا على حلو الحياة اليومية ومرها."

وأضافت: "أمنح مشاعر القلق، التوتر، وصلواتي لمشاكل حقيقية."

يذكر أن والد "تايلور" كان مصابًا هو الآخر بالسرطان.