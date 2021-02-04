تايلور سويفت في صدد دعوى قضائية لانتهاك علامة تجارية.. والضحية مدينة ملاهي!

رفعت مدينة الملاهي في ولاية يوتا دعوى قضائية ضد النجمة "تايلور سويفت" لانتهاكها العلامة التجارية الخاصة بها.

وأطلقت النجمة البالغة من العمر 31 عاماً اسم "إيفرمور" على عنوان ألبومها الأخير وهو نفس اسم مكان الترفيه حيث أدّى ذلك إلى ارتباك حول الاسم.

ويزعم المالكون أنهم يمتلكون العلامة التجارية للاسم وقد تم انتهاكها عندما بدأت تايلور ببيع البضائع المتعّلقة بألبومها الأخير.

وادّعى أصحاب مدينة الترفيه أنهم انفقوا ملايين الدولارات على المزار الذي افتتحوه عام 2018 وفي الأسبوع الذي تلا إصدار ألبوم تايلور شهد مواقعهم الالكترونية خروجاً دراماتيكياً عن المستويات.

وتسعى الدعوى التي رفعها أصحاب المدينة على تعويضات بملايين الدولارات، بالرغم من أن ممثلو تايلور قدّموا قرير أنه لا أساس لهذه الادّعاءات.

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