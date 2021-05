دونالد ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة للتواصل ونشر أخباره لمتابعيه

أطلق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب منصة إلكترونية جديدة يوم الثلاثاء، تسمي "From the Desk of Donald J. Trump" في محاوله منه للتغلب علي حظر حساباته من موقعى فيسبوك وتويتر.

وكشف الرئيس السابق عن منصته الجديدة، أمس الثلاثاء من داخل مكتبه الجديد عبر فيديو مدته 30 ثانية على أنها "منارة للحرية" في زمن "الأكاذيب والصمت".

وبحسب تقرير ديلي ميل البريطانية، يمكن لمؤيدى ومتابعى الرئيس ترامب الإعجاب بمنشوراته، بالإضافة إلى إعادة نشرها على موقعي "فيسبوك وتويتر"، ولكن لا يسمح للمستخدمين بالتعليق علىها أو التفاعل علي المنصة الجديدة.

من المتوقع أن يعلن مجلس الرقابة على فيسبوك صباح اليوم الأربعاء ما إذا كان سيسمح لترامب العودة إلى المنصة، أن أنه سيتم حظره بشكل دائم من موقعى فيسبوك وإنستغرام.

جدير بالذكر، فقد حظرت مواقع التواصل الاجتماعى الكبرى حسابات السيد ترامب، كما حجبت منصة ترامب المفضلة السابقة، تويتر،حسابه بشكل دائم، على هامش أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير 2021 من قبل أنصار الرئيس السابق الذي كان يرفض وقتها الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي والرئيس الحالي، جو بايدن.

ومؤخراً حرص الرئيس السابق ترامب علي تعزيز حضوره بشكل علنى، وفى الأسبوع الماضي اندلعت الأخبار عن أن ترامب يستعد لعودة، قائلاً؛ أنه سيعلن اليوم الأربعاء ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة الأمريكية مرة أخرى أم لا.

