ترويجًا لمنتجات شعرها.. بريانكا شوبرا غارقة في المياه بتصميم لبناني

يبدو أن النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" توَّد توسيع نطاق شهرتها، فهي ملكة جمال العالم، وممثلة ناجحة، وصاحبة صوت جميل، والآن توَّد دخول عالم العناية بالجمال والشعر تحديدًا.

أطلقت "بريانكا شوبرا" مجموعتها الخاصة للعناية بالشعر ضمن علامتها التجارية التي تحمل اسم Anomaly، وهي منتجات صديقة للبيئة، وبأسعار معقولة، ومعبأة داخل زجاجات مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100 في المائة من المحيطات ومكبات النفايات.

وأطلَّت "شوبرا" في الصور الترويجية بشعر مبتل مرتديةً فستانًا أبيضًا ناعم من العلامة التجارية الأمريكية-اللبنانية "Monot "، يتناسب مع انسيابية شعرها المبتل وديناميكية الصورة.

يذكر أن العلامة التجارية اللبنانية للأزياء النسائية تأسست من قبل المستشار الإبداعي اللبناني الذي تحوَّل إلى مصمم أزياء "إيلي مزراحي".

ويجدر الإشارة إلى أن جلسة تصوير حملته الإعلامية الأولى لعلامته التجارية، والتي ضمت عارضة الأزياء الشهيرة "كيت موس"، أقيمت في العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقد حصدت علامته التجارية شهرة كبيرة وتصدرت عناوين الصحف العالمية، بعدما اختارت المغنية البريطانية "دوا ليبا" فستانًا أسودًا من تصميمه، فقد بدت فاتنًا فيه.

وبالعودة إلى النجمة الهندية، أعلنت "شوبرا" خبر إطلاق علامتها التجارية رسميًا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "هذه منتجات Anomaly، يا لها من لحظة سريالية لتقديمك لأول علامة تجارية عملت عليها!!! على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، عملت جنبًا إلى جنب مع شركائي في Maesa لنتمكن من مشاركة عملنا من أجل الحب مع العالم، ولا أستطيع أن أصدق أن الوقت قد حان أخيرًا ".

طرحت المنتجات في 31 يناير في الولايات المتحدة وستبدأ الوصول إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام.