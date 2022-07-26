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تزامناً مع انتشار جدري القرود.. فيلم Monkeys 12 يعود للواجهة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 26 تمّوز / يوليو 2022 - 11:37
فيلم 12 Monkeys
فيلم 12 Monkeys

تداول العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوستر الفيلم الهوليوودي الشهير 12 Monkeys، وذلك تزامناً مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لانتشار فيروس جدري القرود حول العالم بشكل كبير ومثير للقلق

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علاقة فيلم 12 Monkeys وجدري القرود

وتزامن عودة انتشار الفيلم بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إعلان مرض جدري القرود حالة طوارئ عالمية بعد انتشاره في أكثر من 72 دولة حول العالم.

ويتناول الفيلم قصة انتشار فيروس خطير من القرود يتسبب بإنهاء حياة عدد كبير من البشر، وهو ما أثار تساؤلات لدى المتابعين حول التنبؤ بهذا الفيروس من قبل.

قصة فيلم 12 Monkeys

يدور الفيلم في إطار خيال علمي وتم إصداره خلال عام 1995، حيث تدور قصته حول فيروس خطير يتسبب بوفاة 98% من سكّان الأرض ويهرب الأشخاص الناجين من الفيروس تحت الأرض في محاولة منهم للنجاة

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ويستعين العلماء بمجرم سجين وخطير يدعى جيمس كول لإرساله نحو الماضي لمعرفة خطة منظمة "جيش الاثني عشر قرداً" والحصول على عينة الفيروس لصنع العلاج.

وشارك في بطولة الفيلم النجوم العالميون: بروس ويلياس، براد بيت، أماندا شول، مادلين ستو.

مسلسل 12 Monkeys

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الشهير 12 Monkeys تم إصدار سلسلة تلفزيونية من الفيلم حيث حمل نفس الاسم وكان يتكوّن من أربعة مواسم ويتناول نفس تفاصيل الفيلم وبشكل أوسع.

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