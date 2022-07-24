وفاة نجمة فيلم "Elvis" بشكل مفاجىء.. صدفة غريبة تزامناً مع نجاح الفيلم

شاركت النجمة "شونكا دوكريه" في الفيلم الشهير "Elvis"، حيث أنها قدّمت شخصية المغنية الشهيرة في ذلك العصر "بيغ ماما ثورنتون".

ولكن المفاجأة هو أنه تم العثور على جثة النجمة شونكا دوكريه متوفاة في شقتها في ناشفيل، حيث أعلنت السلطات المحلية عن وفاتها في تصريحات رسمية.

تفاصيل وفاة شونكا دوكريه نجمة فيلم Elvis

عثر على جثة النجمة البالغة من العمر 44 عاماً متوفاة بشكل مفاجئ في شقتها في ناشفيل، وأكّدت المصادر المحلية بأنها لا تشتبه بأي جنحة وراء وفاة النجمة.

وبالرغم من أن وفاة شونكا كان صدمة كبيرة لجميع من حولها، إلا أن السلطات المحلية استبعدت بأن هناك جريمة قتل وراء وفاتها دون الكشف عن أسباب الوفاة حتى هذه اللحظة

صدفة غريبة تجمع بين وفاة شونكا دوكريه والشخصية التي تؤديها في فيلم Elvis

تؤدي النجمة الراحلة "شونكا دوكريه" دور المغنية العالمية الشهيرة "بيغ ماما ثورنتون" في فيلم Elvis، والتي اشتُهرت خلال وقت لاحق من قبل إلفيس الذي ساعدها على الشهرة.

وكانت بيغ ماما ثورنتون قد توفيت خلال عام 1984 في شهر يوليو وهو نفس الشهر الذي شهد وفاة النجمة شونكا والتي أدّت شخصيتها، لتجمعهما الصدفة بوفاتهما في شهر واحد.

طاقم عمل فيلم Elvis يودّعون شونكا

انتقل مخرج الفيلم إلى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونعى الفنانة الراحلة: "إن جميع أفراد طاقم عمل Elvis يودّعون شونكا، فمنذ اللحظة التي دخلت فيها إلى الفيلم جلبت الفرحة معها والروح الجميلة والصوت الجميل، وكنا دائماً نشعر بالارتياح بالتعامل معها، ونرسل كل حبنا ودعمنا لعائلتها وأطفالها في هذا الوقت العصيب"