وفاة نجم فيلم Titanic "ديفيد وارنر".. فكيف واجه مرضه؟

أعلنت مصادر إعلامية عالمية عن وفاة النجم الهوليوودي الشهير "ديفيد وارنر" عن عمر يناهز الثمانين عاماً يوم أمس الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان والتي واجهها بكل جرأة وقوة، حتى خسر معركته يوم أمس

تفاصيل وفاة ديفيد وارنر

أكّدت عائلة النجم الهوليوودي خبر وفاته في بيان خاص لشبكة الـ BBC وذلك بعد معاناته مع مرض السرطان والذي أصيب به قبل ما يقارب العام والنصف.

وأصدرت عائلة الفنان الراحل بيان خاص بالوفاة الذي قالت فيه: "على مدار الثمانية عشر شهر الماضية واجه ديفيد وارنر المرض بكل جرأة وتحدي ونحن سنفتقده كثيراً فهو رجل ذو قلب كريم، وسيبقى أثر عمله الاستثنائي في حياة الكثير من الناس على مرّ السنين".

أعمال ديفيد وارنر

كان النجم الراحل ديفيد وارنر يعتبر من أرقى النجوم في هوليوود من جيله وانتقل من العمل الدرامي على خشبة المسرح إلى أول فيلم سينمائي له.

واشتهر ديفيد بشخصية الحارس الشرير "سبايسر لوفجوي" في الفيلم الرومانسي الشهير"تايتنك" والذي كان يلاحق جاك وروز على متن الباخرة كما أنه قام بحراسة جاك عند غرق الباخرة.

ويعتبر فيلم تايتنك من أكثر الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا وهو مأخوذ عن قصة حقيقية لغرق الباخرة الشهيرة تايتنك

وظهر ديفي في الكثير من الأعمال التلفزيونية ومنها "Star Trek" و "Doctor Who"، و "Twin Peaks، وعاد بعد ذلك إلى المسرح بعد غياب 50 عاماً في عام 2005.