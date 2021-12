تزامناً مع عرض And Just Like That.. كريس نوث يدافع عن نفسه ضد تهم التحرّش الجنسي

لاقى مسلسل And Just Like That المستوحى من مسلسل Sex and the city نجاح كبير منذ عرض الحلقة الاولى منه.

قصة مثيرة للجدل تزامناً مع نجاح المسلسل

اتُّهم النجم "كريس نوث" بطل المسلسل الذي بدأ عرضه مؤخراً بالاعتداء الجنسي على سيدتين خلال عامي 2004 و 2015، بعد أن تم استدراجهما إلى مناطق بعيدة.

تفاصيل الاعتداء الجنسي على السيدتين

كشفت سيدة منهما تفاصيل الاعتداء حيث التقت بكريس أثناء عملها كمساعدة في وكالة ادارة الأعمال عام 2004، وأنه كان قاسي معها.

بينما صرّحت الأخرى أنه حاول التقليل من شأن ما حدث لها فيما بعد.

كريس نوث يردّ على اتهامات اعتدائه على السيدتين

دافع النجم كريس نوث عن نفسه حول الاتهامات التي وجّهت إليه ونفى كريس هذه الاعتداءات الكاذبة وأكّد بانها كاذبة للغاية.

وصرّح كريس: "إن هذه القصص من الممكن ان تكون قد حدثت قبل ثلاثين عاماً وكانت بالتراضي ولكن يبدو أن توقيت نشر هذه القصص تزامن مع النجاح الباهر لمسلسل And Just Like That.

نبذة عن مسلسل And Just Like That

لاقى المسلسل نجاح كبير منذ بداية العرض الأول له حيث قدّم كريس فيه شخصية السيد بيج الشهيرة في سلسلة Sex and the city ولكنه اثار الجدل بعد وفاته في ثاني حلقة، مما أدّى إلى نزول تقييم المسلسل.

كما تلعب سارة جيسيكا باركر شخصيتها القديمة في المسلسل ويغيب عنه المسلسل الجديد النجم كيم كاترال الذي لعب دور سامثا جونيس.