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  3. تزايد إصابات الكورونا في فرقة BTS.. وهذه آخر تطورات حالتهم الصحية

تزايد إصابات الكورونا في فرقة BTS.. وهذه آخر تطورات حالتهم الصحية

منشور 27 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:55
فرقة BTS
فرقة BTS

أعلنت وكالة الإعلام في كوريا عن اصابة أفراد من فرقة BTS الكورية الشهيرة بفيروس كورونا حيث تم الإعلان عن اصابتهم عند عودتهم من السفر.

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فرقة BTS

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

ثبتت إصابة عضو الفرقة شوقا Suga بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية، ويبدو أن الفيروس انتشر بين أعضاء الفرقة حيث أصيب كل من جين Jin و  RM بالفيروس وتم تشخيص حالتهم مساء يوم السبت الماضي.
وبذلك يكون ثلاث من أعضاء الفرقة قد أصيبوا رسمياً بالفيروس بعد عودتهم من الخارج.

الوضع الصحي لأفراد الفرقة المصابين

لم تظهر على RM أي أعراض معينة بينما عانى جين من أعراض نزلات برد خفيفة بما فيها الحمى والانفلونزا، أما الأخير شوقا فقد خضع للحجر الصحي دون أن تظهر عليه أي اعراض.

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دعم المعجبين من جميع أنحاء العالم للأفراد المصابين

تواصل الوكالة في كوريا الجنوبية تقديم الدعم الكامل لأفراد فرقة BTS المصابين حيث أنهم يتعاونوا مع الارشادات والمبادىء الصحية في كوريا.
كما وجّه معجبينهم من جميع أنحاء العالم الدعم الكامل لهم وتمنوا الشفاء لأعضاء الفرقة.

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