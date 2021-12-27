تزايد إصابات الكورونا في فرقة BTS.. وهذه آخر تطورات حالتهم الصحية

أعلنت وكالة الإعلام في كوريا عن اصابة أفراد من فرقة BTS الكورية الشهيرة بفيروس كورونا حيث تم الإعلان عن اصابتهم عند عودتهم من السفر.

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

ثبتت إصابة عضو الفرقة شوقا Suga بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية، ويبدو أن الفيروس انتشر بين أعضاء الفرقة حيث أصيب كل من جين Jin و RM بالفيروس وتم تشخيص حالتهم مساء يوم السبت الماضي.

وبذلك يكون ثلاث من أعضاء الفرقة قد أصيبوا رسمياً بالفيروس بعد عودتهم من الخارج.

الوضع الصحي لأفراد الفرقة المصابين

لم تظهر على RM أي أعراض معينة بينما عانى جين من أعراض نزلات برد خفيفة بما فيها الحمى والانفلونزا، أما الأخير شوقا فقد خضع للحجر الصحي دون أن تظهر عليه أي اعراض.

دعم المعجبين من جميع أنحاء العالم للأفراد المصابين

تواصل الوكالة في كوريا الجنوبية تقديم الدعم الكامل لأفراد فرقة BTS المصابين حيث أنهم يتعاونوا مع الارشادات والمبادىء الصحية في كوريا.

كما وجّه معجبينهم من جميع أنحاء العالم الدعم الكامل لهم وتمنوا الشفاء لأعضاء الفرقة.