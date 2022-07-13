انهاء دور تشاغلار أرطغرل في المنظمة .. هل صوره الجريئة مع حبيبته السبب؟

كشفت وسائل الاعلام التركية بأن النجم التركي الشهير "تشاغلار ارطغرل" قد أعلن انفصاله عن طاقم عمل المسلسل التركي الشهير "المنظمة" بشكل مفاجىء وصادم دوم اي مقادمات

انفصال تشاغلار أرطغرل عن مسلسل "المنظمة"

فاجأ النجم التركي الشهير "تشاغلار أرطغرل" الجمهور بقرار انفصاله المفاجىء والصادم عن مسلسل "المنظمة" والذي كان يقوم به بدور سيردار فيه.

وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ عرضه خلال عام 2021 إلا أن النجم التركي أعلن انسحابه من المسلسل ولكن دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت الى انسحابه المفاجىء من الجزء الجديد والمقرر اصداره قريباً.

وتناول رواد السوشال ميديا تفاصيل هذا الانسحاب مشيرين إلى ان السبب الحقيقي يعود إلى انه تم انهاء دور الفنان التركي ولم ينفصل

اما السبب وراء انهاء دور الفنان التركي بحسب الكثير من التفاصيل، هو انتشار الصور الصادمة والجريئة التي جمعته بحيبته كايلا مانوكيان على الشاطئ

وفي التفاصيل تم تسريب صو خاصة جدًا للنجم التركي مع حبيبته حيث كانت مستلقية هي على الشاطئ ومرتدية البكيني المكون من قطعتين، فيما ظهر هو الا جانبها وهو يصفع مؤخرتها كنوع من المغازلة

ورصد الجمهور هذه الصور وتم تداولها بشكل كبير، لينتشر بعدها بفترة قصيرة انباء انفصال النجم التركي عن المسلسل وهو ما جعل الجمهور يربط بين الصور والخبر

وفي الوقت الذي دافع العديد من الجمهور عن الفنان التركي وقالوا إن حياته الخاصة يجب ان لا تؤثر على أعماله، وان السبب الذي دفع شركة انتاج المسلسل لاتخاذ هذا القرار كون العمل يعرض على قناة حكومية

رسالة تشاغلار أرطغرل الوداع للمسلسل

من جانبه نشر النجم التركي "تشاغلار أرطغرل" رسالة وداع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمسلسل "المنظمة وطاقم العمل.

وقال تشاغلار في الرسالة: "لقد جمعتنا ذكريات لا تنسى خلال 67 أسبوع وخرجنا بعمل جميل يجعل كل العاملين فيه فخورون بانفسهم وحتى في أصعب الظروف في التصوير كانت لدينا الروح المعنوية، شكراً للجميع ولآلاف الناس التي دعمتنا، وبلا شك سيظل مسلسل المنظمة في موسمه الجديد مثير للغاية".

ومن جانبها اكدت شركة الانتاج ان السبب انتهاء الدور