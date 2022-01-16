تشوي جونغهيون يرتاد الكنيسة بعد جريمة الاغتصاب الجماعي.. ووالدته تدافع عنه بشراسة

أطلق سراح المغني والمنتج الكوري الجنوبي تشوي جونغهيون (Jonghun Choi ( من السجن قبل شهرين تقريبًا بعد قضائه فترة حبسه التي امتدت لعامين ونصف العام بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقد رصدت عدسات الباباراتزي تشوي جونغهيون ووالدته يرتادان إحدى الكنائس، حيث عقد شعره الطويل إلى الخلف وارتدة نظارات طلية وكمامة، بينما حاول أحد الصحفيين استجوابه وطرح بعض الأسئلة.

في الفيديو، تقدَّم أحد الصحفيين تجاهه وبدأ بسؤاله، إلَّا أن تشوي رد بغرابة وبصدمة: "كيف علمت بأني هنا؟ هل قام مرتادو الكنيسة فعلا بتسريب المعلومات عني بهذا الشكل؟ أنا تعرضت لصدمة سيئة أيضا، هذا مفاجئ جدا. ما الذي يمكنني قوله إن كنت تقوم بإلصاق مسجل الصوت هذا في وجهي بهذا الشكل؟".

ورغم صدمة النجم، عمل أحد الصحفيين بتقريب كاميرته بوجه الفنان مباشرة، فنادى الأخير على والدته، قائلًا: "أمي، الصحفيون بدأوا يستجوبوني بهذا الشكل المفاجئ."

حينها ركضت الأم بتجاه الصحفي ودفعته بعيدًا وبدأت الصراخ بصوت عالٍ، قائلة: "“لماذا تطرحون عليه هذه الأسئلة؟ غادروا. لماذا تُحدثون ضجة من لا شيء؟ الإله سيوبخكم بكل تأكيد. كلا شكرا لك. لماذا تفعلون هذا لشخص يحاول عيش حياة مليئة بالإيمان؟ الإله سيحل كل شيء تلقائيا مع مرور الوقت. النتائج ستكون جيدة لاحقا. فقط انتظروا وسترون."





تشوي جونغهيون متهم بالاعتداء الجنسي



الجدير بالذكر أن تشوي جونغهون اتهم بتوزيع لقطات كاميرا خفية تم تصويرها بشكل غير قانوني لإناث في عام 2016. إضافة إلى تقديمه رشاوى إلى ضابط شرطة بعد إيقافه لقيادته تحت تأثير الكحول، وارتكابه جريمة اغتصاب جماعي في شهر مايو 2019.