تعاون بين توم كروز وناسا لتصوير فيلم في الفضاء.. فهل تنجح المهمة المستحيلة؟



من المقرر أن يتعاون النجم الأمريكي "توم كروز" مع وكالة ناسا لتصوير فيلم في الفضاء.

يشتهر نجم هوليوود البالغ من العمر 57 عامًا بأفلام الحركة والتي يؤدي فيها المناورات الخطرة، بما في ذلك السقوط الحر على ارتفاعات عالية في فيلم Mission: Impossible - Fallout عام 2018.

ويبدو أن "توم كروز" لم يعد يهمه ما يجري على سطح الأرض، وبدأت أنظاره تتجه ناحية الفضاء لتصوير ما سيكون أول فيلم يسرد من الفضاء.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020



وأكد مدير بريد وكالة ناسا "جيم بريدنستين" الخبر يوم الثلاثاء، وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر": "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن سفينة فضاء".

وتابع: "نحن بحاجة لوسائل إعلام شعبية لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء لجعل خطط NASA الطموحة حقيقة."

وذكرت صحيفة Deadline الأخبار لأول مرة، وأشارت أن "توم كروز" وشركة تقنيات استكشاف الفضاء "سبيس إكس"، التي يديرها "إيلون مسك"، في المراحل الأولى من العمل مع وكالة ناسا من أجل فيلم مغامرات في الفضاء.

لم يكشف عن تفاصيل الفيلم، لكن يبدو أن الأمر مستحيلًا.