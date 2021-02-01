تعرف على شبيهة بريانكا شوبرا العربية.. والدتها فنانة كويتية!

يقولون يخلق من الشبه أربعين، لكن لا تعرف أين يتواجد أشباهك هؤلاء، فربما يعيشون في قطر مختلف من الأرض، أو ربما في نفس حيك السكني.

صدمت ابنة الفنانة الكويتية "غدير السبتي" متابعيها بشكلها الجديد الذي شبهه الكثيرون بالنجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا"، فقد بدتا نسخة طبق الأصل بشكل الشفاه ورسمة العيون والأنف الصغير، حتى في تقسيمة الوجه.

نشرت "غدير السبتي مقطع فيديو لابنتها تستعر فيه التغييرات التي فعلتها في شكلها ابتداءً من قصة شعرها القصيرة ومكياجها الجذاب الملفت.

وعلى الفور انهالت التعليقات التي تؤكد التشابه بينها وبين الممثلة الهندية، فكتب أحدهم: "كأنها بريانكا".

وكتب آخر: "حسبالي بريانكا شوبرا على غفلة"، فيما أكَّد أحد المتابعين: "من جدد نسخه ذيك الممثله الهنديه بريانكا".

ويذكر أن "بريانكا شوبرا" أعلنت إطلاقها خط تجميل خاصاً بمستحضرات العناية بالشعر تحت اسم "Anomaly" بمعنى "شذوذ".

وأوضحت "شوبرا" أن العمل على مستحضراتها استغرق منها 18 شهرًا بالتعاون مع شركائها في Maesa، وصرَّحت قائلة: "لقد قمت بتجربة الكثير من المنتجات بعضها ما كان مفيداً لشعري ما منحني شعراً رائعاً، وبعضها لا وتعلمت الكثير عن العناية بالشعر على مر السنين".